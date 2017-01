„Heftigen Störfeuern“ widersetzt

Heidelberg. Rückblick in die 1980er-Jahre: Ob Bus oder Bahn, Büro oder Bierstube: Alles war verqualmt. Dass dies heute anders ist, macht Dr. Martina Pötschke-Langer stolz: "Ich bin sehr froh, dass uns der Nichtraucherschutz gelungen ist in Deutschland." 19 Jahre lang hat sie die Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) geleitet. Nun hat sie die Leitung an Dr. Ute Mons übergeben - ihre Wunschkandidatin. Doch auch im Ruhestand engagiert sich Pötschke-Langer weiter für den Nichtraucherschutz. Auch am DKFZ ist ihr Wissen weiter gefragt: Sie berät den Vorstand.

Eine Sternstunde hatte die Medizinerin 2008: Da sagte sie unter Eid vor dem Bundesverfassungsgericht aus, dass Passivrauchen gesundheitsschädlich ist. Belegen musste sie diese Aussage mit Studien - und ergänzen um die Aussage, dass ein Rauchverbot in Kneipen nicht zu einem wirtschaftlichen Einbruch in der Gastronomie führen würde. Belege dafür fand sie in Italien, Norwegen und New York, wo es bereits Nichtrauchergesetze gab.

Der Erfolg hat Kehrseiten: Pötschke-Langer erlebt bis heute auch persönliche Angriffe. "Es gab von Anfang an heftige Störfeuer", bestätigt sie. "Die Anfeindungen begannen, als sich Erfolg einstellte", erinnert sie sich. "Solche Attacken sind das Parfüm des Erfolges."

Martina Pötschke-Langer Martina Pötschke-Langer wurde am 13. März 1951 in Bautzen geboren. Nach dem Abitur in Pforzheim studierte sie in Heidelberg Germanistik, Geschichte und Medizin. Sie schloss alle Fächer mit Examen ab. In der Medizin erwarb sie den Doktortitel. Danach arbeitete sie in der Gefäßambulanz der Chirurgischen Universitätsklinik. Von 1985 bis 1992 leitete sie das Nationale Blutdruckprogramm beim Institut für Bluthochdruckforschung, später der Hochdruckliga, wechselte dann 1992 in das Deutsche Krebsforschungszentrum, wo sie seit 1997 die Stabsstelle Krebsprävention leitete. 2007 erhielt sie das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seit 2006 ist sie Außerordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission, außerdem ständige Beraterin der Weltgesundheitsorganisation Genf und des Europabüros der WHO in Kopenhagen.

Als Studentin geraucht

Die Motivation, sich für den Nichtraucherschutz zu engagieren, hatte einen eher traurigen Grund, erinnert sich die Geisteswissenschaftlerin und Medizinern: "Als Medizinstudentin habe ich ein Praktikum in der Thoraxklinik absolviert und viel mit Lungenkrebspatienten gearbeitet." Diese hätten sie regelmäßig gefragt: "Warum tut ihr so wenig für die Aufklärung?" Bei der Arbeit in der Gefäßambulanz in der Uniklinik sei sie ebenfalls immer wieder mit Folgen des Rauchens konfrontiert worden. Dann sei klar gewesen: "Ich möchte weg von der Reparaturmedizin, hin zur medizinischen Prävention. Ihr Chef, der spätere Nobelpreisträger Harald zur Hausen, gab ihr die Chance, die Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum aufzubauen.

Der Kampf gegen Tabak und Nikotin erscheint wie eine vielköpfige Hydra: Kaum ist ein Erfolg errungen, wächst eine neue Herausforderung nach - zuletzt Shisha, E-Zigaretten und "Heat Sticks". Auf Zigarettenpäckchen müssen die Hersteller nun hässliche Fotos abdrucken. Schon gebe es aber Verkaufsständer, bei denen die Bilder automatisch abgedeckt seien - dagegen werde geklagt. "Neutrale Verpackungen ohne den Markennamen wären ein weiterer Schritt nach vorne", sagt sie. Sehr bewährt habe sich, dass die Telefonnummer der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf jedem Päckchen stehe - die Zahl der Anrufe sei stark gestiegen. "Angehende Nichtraucher bekommen dort Unterstützung von sehr gut ausgebildeten Suchtexperten", freut sie sich über das 2001 eingerichtete nationale Telefon. "Ja, ich habe mal geraucht", gesteht Pötschke-Langer: In der Examensgruppe sei das gewesen, mit literweise Earl Grey und eben auch der einen oder anderen Zigarette habe man sich beim Büffeln wachgehalten. Doch für das Bergamotte-Aroma des Schwarztees gilt das Gleiche wie für Nikotin: "Davon hatte ich fortan für immer genug."

Im November erhielt sie den von der Klaus Tschira Stiftung gestifteten "Ohnekippe"-Preis. "Die Auszeichnung ist für mich etwas Besonderes", betont die 65-Jährige. Es schloss sich ein Kreis: Pötschke-Langer hat die Aktion "ohnekippe" nachdrücklich unterstützt. "In den 1990er-Jahren haben der damalige Chefarzt der Thoraxklinik, Professor Peter Drings und ich viele Schulen im Rhein-Neckar-Kreis besucht und Aufklärung über das Rauchen betrieben. Erschöpft stellten wir irgendwann fest, dass wir das alles nicht auf diese Weise stemmen können." So sei die Idee entstanden, dass die Thoraxklinik regelmäßig Veranstaltungen für Schulen anbietet. Dabei bekommen die Heranwachsenden die Möglichkeit, eine Bronchoskopie mitzuerleben und mit Lungenkrebspatienten zu sprechen. Noch immer sterben 120 000 Menschen pro Jahr an den Folgen des Rauchens, 43 000 an Lungenkrebs.

Ein bis zweimal im Monat ist Pötschke-Langer in Berlin: Sie leitet seit dem vergangenen Jahr das Aktionsbündnis Nichtrauchen. Die wissenschaftliche Arbeit und das Publizieren gehen ohnehin weiter: Daheim im Neckartal hat sie sich nun einen Heimarbeitsplatz eingerichtet. Die drei Söhne sind erwachsen, ein ehemaliges Kinderzimmer wurde zum Büro. "Herrlich, so in Ruhe und mit Blick ins Grüne arbeiten zu können", ist die Wissenschaftlerin angetan von den Umständen des neuen Lebensabschnitts.