Heidelberger Archäologen dokumentieren Felsbilder im Irak

Heidelberg. Archäologen aus Heidelberg haben damit begonnen, bedeutende Felsreliefs im Nordost-Irak mithilfe eines speziellen 3D-Verfahrens zu fotografieren. Damit sollen die von Zerstörung bedrohten Denkmäler für die Nachwelt umfassend und systematische dokumentiert werden, sagte Projektleiter Peter A. Miglus vom Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie. Die Reliefs stammen aus der Zeit vom dritten bis zum ersten vorchristlichen Jahrtausend und gehören "zu den frühesten Denkmälern dieser Art überhaupt", sagte Miglus. Die Felsbilder in der Provinz Sulaimaniyah zeigten unter anderem Darstellungen altorientalischer Herrscher. Zu den Reliefs gehört beispielsweise auch eine achämenidische Grabfassade, wie Miglus sagte. Nach Versuchen mit verschiedenen Verfahren habe man sich entschieden, die sogenannte "close range-Fotogrammetrie" einzusetzen, sagte die Heidelberger Archäologin Ulrike Bürger, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist. Dabei werden die Monumente aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Die Bilder zeigen mithilfe spezieller 3D-Programme und Filter mehr Details als herkömmlichen Fotografien. Das Projekt soll bis Sommer 2018 weitgehend abgeschlossen sein.

Die Provinz Sulaimaniyah, die in der Autonomen Region Kurdistan an der Grenze zum Iran liegt, gilt als kaum archäologisch erforscht. "Bei Untersuchungen in den 1940er und 1950er Jahren hat man sich auf die Prähistorie konzentriert. Erst seit 2010 werden jüngere Perioden erforscht", sagte Miglus.

Neue Technik für schwierige Aufgabe

Die Monumente befänden sich teilweise in schlechtem Zustand, da sie während der vergangenen Jahrzehnte kaum geschützt werden konnten. So seien viele der zugänglichen Monumente großflächig mit Farbe beschmiert. Andere in den Fels geschlagene Darstellungen zeigten Einschusslöcher, berichtete Miglus. Die Qualität älterer Fotoaufnahmen sei meist schlecht; Bilder seien oftmals perspektivisch verzerrt und Details kaum zu erkennen.

Die Wissenschaftler aus Baden-Württemberg sind aktuell auch an anderer Stelle in der Autonomen Region Kurdistan aktiv. So ist das Heidelberger Institut unter Federführung von Miglus an der Ausgrabung einer altorientalischen Großstadt an der östlichen Peripherie Mesopotamiens beteiligt. Die Ausgrabungsstätte Bakr Awa - ein antikes Zentrum nahe der heutigen Stadt Halabja - existierte nach den jetzigen Erkenntnissen schon im frühen dritten Jahrtausend vor Christi Geburt. (dpa/lsw)