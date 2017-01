Heidelbergs Innenstadt an der Spitze

Heidelberg. An elf Mitbewerbern vorbeigezogen: Mit der Schulnote Zwei hat sich Heidelberg in Sachen Attraktivität an die Spitze der Städte ihrer Größe gesetzt. Das ist das Ergebnis der bundesweiten Analyse "Vitale Städte" des Instituts für Handelsforschung (FH) in Köln. Im Herbst hatten die Marktforscher 58 000 Interviews in 120 Städten geführt. Die Stadt Mannheim möchte ihr Ergebnis am 8. Februar veröffentlichen.

Leipzig (über 500 000 Einwohner), Erfurt (200 000 Einwohner), Heidelberg (100 000 bis 200 000 Einwohner), Wismar (25 000 bis 50 000 Einwohner) sowie Quedlinburg (bis 25 000 Einwohner) sind die Städte, die sich in ihrer jeweiligen Größenkategorie an die Spitze gesetzt haben.

Kunden jünger als im Durchschnitt

"Das Ergebnis bekräftigt unsere konsequente Arbeit der vergangenen Jahre, die wir in die Innenstadtentwicklung gesteckt haben", kommentiert Ulrich Jonas, Leiter des städtischen Amts für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung das Ergebnis. Der Innenstadtbesucher in Heidelberg ist mit 37,9 Jahren jünger als in anderen Städten (42,2 Jahre) und überwiegend weiblich. Vier von zehn Kunden nutzen den öffentlichen Nahverkehr, um in die Altstadt zu kommen - doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. Nur jeder Dritte der rund 900 Befragten fährt mit dem Auto in die City (bundesweit 45,3 Prozent). miro