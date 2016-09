Heinz Becker palavert Geschichte

Ausgewaschenes Karohemd, Hosenträger und Batschkapp - Heinz Becker sitzt entspannt auf seinem harten Holzstuhl und palavert Geschichte. Im ausverkauften Heidelberger Karlstorbahnhof zieht der Kleingeist in beredter Unwissenheit die abstrusesten Vergleiche zwischen saarländischem Biedermann-Alltag und dem Weltgeschehen. Doch egal welche Wendung seine gutbürgerlichen Gedanken nehmen, sie gelangen immer zu der Erkenntnis: "Früher war alles besser!" Wie sein geistiger Vater Gerd Dudenhöffer ist Heinz Becker Jahrgang 1949 und so galoppiert er in "Chronik eines Stillstands" durch das Becker'sche Leben und die Historie.

Als er auf die Welt kam, schlug die Geburtsstunde der Bundesrepublik, und sein "Vadder" hat nie viel über den Krieg gesprochen. Trotzdem hat er von ihm gelernt, was man denkt: "Beim Hitler-Attentat hatten wir Glück, ansonsten haben wir von nix gewusst. Und dem Dritten Reich ist es wie der Mondlandung ergangen. Auch da wussten viele hinterher nicht, ob das alles wirklich stattgefunden hat." Aber so sei Geschichte, die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusion, sagt er und lässt seine Gesichtszüge verschwörerisch entgleisen.

Scheinheiliger Frieden

Von der schiefen Kommunionskerze und der Kubakrise schlägt Becker den Bogen zur Stammtisch-Gegenwart: "Als Fidel Castro mit dem Russen im Rücken den Amis auf den Füßen gestanden ist, hat das angefangen, mit dem Terror." Heute gebe es keine absolute Sicherheit für einen Terroranschlag, es bleibe immer ein Restrisiko, dass nichts passiert. Deshalb ist dem "Häänz" ein scheinheiliger Frieden allemal lieber, als ein heiliger Krieg. Eine Lösung hat Becker auch parat: "Da soll sich der Papst halt mal mit so einem Islamabad an einen Tisch setzen. Die Aldi-Brüder haben sich ja auch geeinigt, ohne sich die Apfelsinen aus den Regalen zu sprengen", doziert er.

Der Fremdenfeindlichkeit will er gern die Stirn bieten, "es muss ja nicht meine sein". Aber Bedenken hat der Saar-Spießer doch: "Wenn des so weitergeht, fliege mir bald mit nem Teppich durch die Gegend - da kann man sich auch verfranse." So entlarvt er zwischen Adenauer, RAF, 9/11 und der Verlobung mit "s' Hilde" ("als die Notstandgesetze erfunden wurden") ganz nebenbei die gefährlichen Abgründe der Spießerseele und beschert dem begeistert klatschenden Publikum einen kurzweiligen Abend mit Tiefgang. sin