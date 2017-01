Heroin für mehr als eine Million Injektionen

Heidelberg. "Ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich während des Plädoyers sitzen bleibe?", erkundigt sich Staatsanwältin Anna Römhild gestern gleich zu Beginn beim Vorsitzenden Richter Edgar Gramlich. Aus gutem Grund, denn was folgt ist ein zweistündiger Rede-Marathon. Ausführlich schildert sie noch einmal die Einzelheiten des größten Drogenprozesses, der jemals vor dem Heidelberger Landgericht verhandelt wurde.

"Als ich am 26. November 2015 erfuhr, dass der Zugriff im ,Fall Mozart' erfolgt ist, wusste ich, dass das kein normaler Prozess werden würde", beginnt sie ihr Plädoyer. Gemeint ist die schiere Menge von insgesamt 23,5 Kilogramm Heroin, über die verhandelt wird, sowie die Vielzahl der Angeklagten. Ihr gegenüber im Saal 1 sitzen acht mutmaßliche Täter - sieben Männer und eine Frau. Mit den 14 Anwälten und vier Übersetzern geben sie ein merkwürdiges Bild ab. Mehr als 20 Prozesstage waren seit August nötig, um herauszufinden, wer von ihnen in dem Fall welche Rolle gespielt hat.

Der Hintergrund: In der Anklage wurde den Beschuldigten vorgeworfen, im großen Stil Drogen geschmuggelt und mit ihnen gehandelt zu haben. 23,5 Kilogramm Heroin sollen aus der Türkei über Bulgarien nach Deutschland gebracht und dort zum Teil verkauft worden sein. "Die Menge entspricht mehr als einer Million Injektionen Heroin", rechnet die Staatsanwältin vor.

Für die Abwicklung machte die Staatsanwaltschaft zwei Banden verantwortlich. Eine türkisch-bulgarische Gruppierung soll die Drogen in den Batteriekästen eines Lkw nach Deutschland geschmuggelt haben, wo eine albanisch-kosovarische Gruppe als Abnehmer und Verkäufer wartete. Bei dieser Gruppe hatte sich ein verdeckter Ermittler des Landeskriminalamts als Käufer ausgegeben. Bei einem Deal am 30. Oktober in Heidelberg hatte er bereits 500 Gramm Heroin erworben und später eine Bestellung über 20 Kilogramm aufgegeben. Die Übergabe sollte in einer Lagerhalle in Karlsruhe erfolgen, wo die Polizei schließlich am 26. November 2015 zugriff.

Bruder und Geliebte als Gehilfen

Der Nachweis einer Bandenstruktur der albanisch-kosovarischen Gruppe ließ sich nach den Ausführungen von Staatsanwältin Römhild nicht erbringen. "Vielmehr war es wohl eine Zweckgemeinschaft", erklärt sie. Hauptakteure seien ein 48-jähriger Albaner und ein 32-jähriger Franko-Kosovare gewesen, die sich vor Gericht gegenseitig die Führungsrolle zuschoben. "Wir haben es mit zwei Männern zu tun, die sich nicht unterordnen, sie haben sich ergänzt", sagt die Staatsanwältin. Sie beantragte Freiheitsstrafen von zehn Jahren und neun Monaten für den 48-Jährigen sowie von zwölf Jahren für den 32-Jährigen.

Dem Bruder und der ehemaligen Geliebten des Franko-Kosovaren, die ebenfalls in den Fall verwickelt sind, maß Römhild nur eine helfende Funktion bei. So soll die 35-jährige Serbin das 500-Gramm-Päckchen Heroin nach Heidelberg gebracht haben. Für die zweifache Mutter steht eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren im Raum, der 30-jährige Bruder des mutmaßlichen Haupttäters soll für vier Jahre ins Gefängnis.

Anschließend widmet sich Römhild der Gruppe, die für die Einfuhr des Heroins verantwortlich gewesen sein soll. Sie revidiert ihren Anfangsverdacht, ein 41-jähriger Türke sei der Kopf davon gewesen. Es hätte sich gezeigt, dass ein Hintermann aus der Türkei die Geschäfte steuerte, während der Angeklagte die Organisation vor Ort übernahm. Ebenfalls verstrickt gewesen sein soll ein türkischer Mann im Alter von 52 Jahren, bei dem die Drogen gelagert wurden. Wegen einiger Vorstrafen und weil er als einziger bewaffnet zur Übergabe in Karlsruhe kam, beantragte die Staatsanwältin für ihn mit 13 Jahren Haft die höchste Strafe. Der 41-Jährige soll für elf Jahre hinter Gitter. Beide seien Teil einer professionellen, international agierenden Gruppe von Drogenhändlern.

Das ließe sich für die beiden bulgarischen Angeklagten nicht nachweisen. Sie seien dafür zuständig gewesen, das Heroin in Bulgarien zu verpacken und nach Deutschland zu bringen. Für sie lautet die Forderung acht Jahre und sechs Monate sowie acht Jahre Gefängnis. Die Verteidiger plädieren ab dem nächsten Verhandlungstermin am 27. Januar.