Der Winterdienst der Stadt Heidelberg (hier ein Bild von 2014) ist startklar. Er beginnt heute und endet am 6. April 2017. Bis zu 140 Mitarbeiter der städtischen Ämter stehen dann bereit, um für freie Fahrt auf den glatten und zugeschneiten Straßen zu sorgen. Ab 4 Uhr morgens bis 22 Uhr am Abend streuen und räumen sie die Straßen und Wege bei Schnee und Eis. Der Notdienst ist bis 1 Uhr nachts und an den Wochenenden bis 4 Uhr im Einsatz. Rund 2200 Tonnen Streusalz und 20 Tonnen Splitt liegen in den städtischen Lagern - rund fünf Meter hoch ist der weiße Salzberg in der Halle bei der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. In einer Wintersaison werden zwischen 500 Tonnen und 2000 Tonnen Streusalz verbraucht. (red)