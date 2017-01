„Hier sieht man: Es geht“

Heidelberg. Ob B3 mit Kita, Bürgerzentrum und Schule in einem Gebäudekomplex, Zollhofgarten oder Straßenbahntrasse: In der Bahnstadt geht es rasend schnell voran. "Wir sind bei der Halbzeit", formuliert Bau- und Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck bei einem Besichtigungstermin, zu dem auch Berliner Besuch gekommen ist: Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) aus dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Schon Ende des Jahres soll die erste Straßenbahn auf dem Gleis rollen, das mitten durch den neuen Stadtteil führt: "Die Linie 22, die Eppelheimer Linie", bestätigt Christin Sinning, Projektleiterin für die Bahnstadt-Bahn bei der Rhein-Neckar- Verkehr GmbH. Der ersten Abschnitte sind fertig, die Schienen enden kurz vor dem Gadamerplatz. "Wir müssen nur noch Rasen einsähen, aber das geht im Moment wegen der Witterung noch nicht", fügt die Projektleiterin hinzu. Der Gleiskörper wird grün sein, wie vieles in der Bahnstadt.

Ehemaliger Güterbahnhof

Bahnstadt Die Bahnstadt ist der 15. und jüngste Stadtteil Heidelbergs. Er befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs und ist mit 116 Hektar größer als die Heidelberger Altstadt. 6000 Menschen sollen künftig dort leben, weitere 7000 dort arbeiten- vor allem in Forschung und wissenschaftsbasierten Unternehmen. Im Juni 2012 sind die ersten Bewohner in den neuen Stadtteil eingezogen - inzwischen leben 3000 Menschen hier, darunter viele Familien mit kleinen Kindern. Die Bahnstadt ist komplett in Passivhaus-Bauweise errichtet. Damit ist die Bahnstadt weltweit einmalig. Das Regenwasser wird komplett versickert. Auch die Hauptfeuerwache an der Speyerer Straße ist nach Passivhausstandard errichtet - weltweit ist es die erste Feuerwehrzentrale, die diese Vorgabe einhält. Im Frühsommer 2017 eröffnet das Bahnstadt-Kino. Es verfügt über 15 Säle sowie ein Open-Air-Kino. In Bau ist eine Straßenbahntrasse, die den Stadtteil umweltfreundlich erschließt. Die Linie 22 (Eppelheim)soll laut RNV Ende 2017 fahren, die Linie 26 (Kirchheim) 2018 fertigt werden. [mehr...]

Am Gadamerplatz wachsen die drei Gebäudewürfel, die das B3 bilden, schon in die erste Etage. "Dort kommt die Kita hinein, da die Schule", zeigt Oberbürgermeister Eckart Würzner auf die jeweiligen Bereiche. Zuvor hat er am südwestlichen Bahnhofsausgang auf einen Punkt hingewiesen, der ihn und viele Kollegen des Städtetags ärgert: Die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes bleibt bei den Kommunen hängen. So zahlte Heidelberg die Verlängerung des Bahnsteigstegs, von dem aus die Gleise erreicht werden, nach Südwesten hin. "Raten Sie mal, wer für die Reinigung des Aufzugs in diesem kleinen Gebäudeteil zuständig ist?", verweist Würzner auf eine absurd erscheinende Folge hin.

Das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs gegenüber lag Jahrzehnte brach. In diese Ecke verirrten sich Heidelberger nur selten - etwa, um etwas im Baumarkt einzukaufen. Heute wohnen schon 3000 Menschen hier, 6000 sollen es werden. Der Baumarkt ist in einen kilometerweit entfernten Neubau gezogen und ist der erste Baumarkt Deutschlands, der in Passivhausstandard errichtet wurde. Wie die gesamte Bahnstadt. "Das war nur möglich, weil die Stadt das komplette Gelände von der Bahn gekauft und entwickelt hat", beschreibt Würzner das Vorgehen, mit dem die Stadt finanziell hohes Risiko eingegangen war.

14,9 Millionen Euro hat die Kommune bislang von Bund und Land - jeweils etwa zur Hälfte - aus Mitteln der Städtebauförderung erhalten; 16 Millionen Euro sollen es werden. 300 Millionen Euro werden investiert für Infrastruktur, Abbruch und Versorgung. "Wir gehen davon aus, dass in diesen neuen Stadtteil insgesamt zwei Milliarden Euro gesteckt wurden", rechnet Würzner die privaten Summen ein. Vor allem im West- und Nordteil der Bahnstadt stehen noch viele Baukräne.

Die Großbaustellen zu koordinieren und gleichzeitig schon eingezogenen Neubürgern nicht zu viel zuzumuten, gehört zu den täglichen Herausforderungen auch für Gerald Dietz, den Leiter der Geschäftsstelle Bahnstadt. "Die Lkw müssen die Baustellen vom Westen her ansteuern", nennt er ein Beispiel.

"Wer hier wohnt, tut es gerne", weiß Dietz. Die Wassergräben am Langen Anger, die Teil des Entwässerungskonzeptes sind, haben vor allem jüngere Bewohner in den vergangenen Wochen "umfunktioniert": Die maximal 50 Zentimeter flachen Gräben waren zugefroren. Junge Eishockeyspieler und Schlittschuhfreunde wussten das zu schätzen. Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter ist nach ihrem Besuch sichtlich angetan von dem, was hier bereits entstanden ist. "Man hört ja oft: ,ist zu teuer" oder ,geht nicht'. . . Hier sieht man: Es geht!"

In der neuen Feuerwache begleitet sie die Bürgermeister noch aufs Dach. Von oben genießt sie einen weiten Blick über die Stadt, den jüngsten Stadtteil - und weitere Konversionsflächen, die noch gestaltet und finanziert werden müssen. Zum Beispiel Campbell Barracks in der Südstadt. Nach rund zwei Stunden steigt der Besuch aus Berlin in die schwarze Mercedes-Limousine mit Waldshuter Kennzeichen - ein Hybridfahrzeug.