Hochpräzises „Messer“

Zwei Roboter bewegen den Patienten auf der Liege in jede gewünschte Position, zwei eingebaute Röntgengeräte behalten den Tumor im Blick. Für unser Bild hat Dr. Sebastian Klüter die Rolle des Patienten übernommen.

Dieses Messer schneidet Tumore mit einer Präzision, die weltweit ihresgleichen sucht: "Cyberknife" - übersetzt "Künstliches Messer" - heißt das neue Bestrahlungsgerät der Heidelberger Universitätsklinik. Sieben Millionen Euro Marktwert besitzt es. Mit seinen zwei Robotern und zwei integrierten Röntgengeräten ist das Gerät derart raumgreifend, dass ein eigenes, etwa 200 Quadratmeter großes Haus an der Kopfklinik im Neuenheimer Feld dafür gebaut werden musste. Jetzt haben sich etwa 150 Experten bei einem Fachsymposium das Hyper-Instrument im Kampf gegen Krebs angeschaut und von den ersten Erfahrungen berichten lassen.

Etwa 100 Patienten, vor allem mit Tumoren im Kopf und an der Wirbelsäule, haben bereits von der neuen Behandlungsmöglichkeit profitiert. Weder Narkose noch eine Fixierung sind nötig, denn das künstliche Messer, das mit Photonenstrahlen arbeitet, kann auch Bewegungen mit einkalkulieren. Wichtig ist das, erklärt der Chef der Radiologie und Ärztliche Direktor des Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentums (HIT), Jürgen Debus (kleines Bild), zum Beispiel bei Metastasen in der Lunge oder Leber. Bei diesen Patienten beobachtet das "Laserschwert" ein paar Minuten lang die Bewegung zum Beispiel beim Atmen - und berechnet das ein, wenn der Tumor punktgenau aus verschiedenen Winkeln angegriffen wird. "Geeignet ist das Verfahren für fest abgegrenzte Tumoren", erklärt Debus. Vorteil der Präzisionswaffe: Das umliegende Gewebe wird geschont. Die durchschnittlich 7000 Euro Behandlungskosten pro Patient übernehmen die Kassen. Etwa zehn Patienten am Tag können mit dem "Künstlichen Messer" behandelt werden.

Schneiden mit Photonenstrahlen

Ein Linearbeschleuniger erzeugt die Photonenstrahlen, die zu den elektromagnetischen gehören - ebenso wie Mikrowellen, Licht und Röntgenstrahlung. Getroffen wird das Erbgut der Zellen. Sie können sich nicht mehr teilen; die bösartige Geschwulst zerfällt. Ein ähnliches Gerät gibt es auch in anderen Universitätskliniken wie München und Frankfurt. Doch mit der Ionenstrahltherapieanlage und den weiteren Geräten besitzen die Heidelberger nun ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten: "Jetzt können wir unseren Patienten sämtliche Hochpräzisions-Bestrahlungstechniken anbieten", freut sich der Professor.

Das sei auch bedeutsam für die Therapieforschung. So beschäftigt man sich gerade mit der Wirkung einer kombinierten Immun- und Bestrahlungstherapie bei Lungen- und Lebermetastasen. Bei einem Viertel der Patienten hat man sehr gute Erfahrungen damit gemacht.