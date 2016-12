Hotelfachschule erhält Heidelberger Präventionspreis

Heidelberg. Die Heidelberger Hotelfachschule hat für ihr Projekt "JobsForYourFuture" den mit 1000 Euro dotierten Heidelberger Präventionspreis bekommen. MLP-Gründer Manfred Lautenschläger überreichte die Auszeichnung im Großen Ratssaal. Der Präventionspreis wird seit 2009 vom Verein Sicherheid vergeben. Auch das Diakonische Werk, der Caritasverband Heidelberg und der Stadtjugendring in Zusammenarbeit mit dem ADFC bekamen Preise. Bei "JobsForFuture" geben Studierende der Hotelfachschule ihr Wissen an Flüchtlinge weiter. Projektleiterin Ursula Hummel ist stolz darauf, dass inzwischen sogar ein Kochbuch daraus entstanden ist: Für "Hand in Hand" haben Spitzenköche Lieblingsrezepte von Flüchtlingen interpretiert (erschienen im Ars Vivendi Verlag, ISBN: ISBN 978-3-86913-717-9, 34 Euro). Unser Bild vom März zeigt den Schirmherrn und Spitzenkoch Martin Scharff von der Heidelberger Schlossgastronomie in der Küche (v.l.) mit Weldeab aus Eritrea, Ahmed aus Somalia, Ward aus Syrien und Mudasar aus Pakistan beim gemeinsamen Rezept-Erarbeiten. (miro)