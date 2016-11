Im Dezember gibt es keinen „Luftlinientarif“

Eine schlechte und eine gute Nachricht gibt es für Kunden der RNV, die für die Fahrt mit Bus und Bahn lieber das Handy benutzen, als eine Fahrkarte am Automaten zu lösen. Die Schlechte: Ende November läuft das System "Touch & Travel" aus. Damit ist auch der eTarif in Heidelberg - ein Pilotprojekt im Verbundgebiet - nicht verfügbar. Er war besonders für Kurzstrecken in der Stadt attraktiv.

Die gute Nachricht: Rhein-Neckar-Verkehr und Verkehrsverbund Rhein-Neckar arbeiten fieberhaft an Folgesystemen; im Januar wird eines starten, im Februar zusätzlich ein zweites. An den Details wird derzeit noch gefeilt, sie sollen spätestens Ende November bekanntgegeben werden.

Angebot für Gelegenheitsfahrer

"Touch & Travel", das von der DB Vertrieb, einer Tochter der Bahn AG, bundesweit auf den Markt gebracht worden war, zielte auf Gelegenheitsnutzer des Öffentlichen Nahverkehrs - und sollte weitere Kunden gewinnen. Bei diesem "Check in - check out"-System loggt sich der Fahrgast per Ortungsfunktion seines Handys am Einsteigeort ein und am Aussteigeort wieder aus. Daraus berechnet das System automatisch den Fahrpreis, erstellt monatlich eine Rechnung und bucht den Betrag gesammelt ab.

Das war verbundweit der Fall. In Heidelberg wurde seit 1. Januar zusätzlich der eTarif getestet: Der Fahrpreis berechnete sich nicht nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern, sondern nach der Luftlinien-Distanz zwischen Start und Ziel. Zu einem Euro Grundpreis wurden pro Kilometer Distanz 20 Cent addiert. Gerade für Fahrgäste, die nur zwei oder drei Haltestellen zum Beispiel zum Einkaufen zurücklegen wollten, war das deutlich günstiger als das Einzelticket aus dem Fahrkartenautomaten, das 2,50 Euro kostet. Doch trotz des durch Marktforschungsstudien nachgewiesenen Erfolgs endet das Heidelberger Pilotprojekt einen Monat früher als vorgesehen - nämlich Ende November mit den "Touch & Travel"-Angebot. Im Dezember müssen Gelegenheits-Fahrgäste vorübergehend wieder den teureren Normalpreis bezahlen.

Rüdiger Schmidt, Geschäftsführer der Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar, hat am 19. Oktober im Haupt- und Finanzausschuss Ergebnisse einer Untersuchung zum eTarif vorgestellt. Demnach waren zuletzt monatlich 10 000 Tickets über RNV sowie "Touch & Travel" verkauft worden.

Das Pilotprojekt aus Heidelberg, das im März 2015 mit dem Innovationspreis ÖPNV der baden-württembergischen Landesregierung ausgezeichnet wurde, soll ab Januar 2017 auf das gesamte Verbundgebiet ausgerollt werden, bestätigt Schmidt. Zum Grundpreis von dann 1,20 Euro muss der Fahrgast 20 Cent pro zurückgelegtem Kilometer Luftlinie bezahlen - egal, ob er vom Bismarckplatz bis zum Heidelberger Bahnhof oder von Feudenheim nach Ludwigshafen fährt.

Angerechnet wird dann über eine neue RNV-App, die die Antwort des regionalen Verkehrsanbieters auf das Auslaufen von "Touch & Travel" ist und im VRN-Gebiet gültig sein wird. Parallel arbeitet die Bahn an einem Nachfolger von "Touch & Travel". Der soll ab Februar verfügbar sein. Derzeit feilen die Verkehrsverbünde im Land noch gemeinsam an Details.