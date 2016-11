„Im Grunde eine Straftat“

Das Plakat zur Ausstellung zeigt die Figur "Der Denker" von Rodin an der Kette eines Polizisten. Garabet prangert damit die Repressalien in seiner Heimat an.

Anfang des Jahres sah er sich gezwungen, sein Land und Teile seiner Familie zu verlassen, um sein Leben zu schützen. Jetzt stellt der syrische Künstler Fares Garabet seine politischen Karikaturen unter dem Motto "SCHWARZ WEISS Erwachen - Erschrecken - Erstarren" in der Galerie Arabeske aus.

Einige Zeichnungen sind in Deutschland entstanden, die aktuellsten Arbeiten zeigen Donald Trump mit einer Clownsnase oder wie er die Freiheitsstatue an einer Kette von ihrem Sockel zerrt. Den scheidenden US-Präsidenten Obama dagegen zeichnete er mit dem Schrei "I am free" und lässt ihn aus den Fesseln des Rollstuhls seiner beiden Amtszeiten springen.

Das Plakat zur Ausstellung zeigt die Figur "Der Denker" von Rodin, der von einem Polizisten gestürzt werden soll. Symbol für die Intellektuellen in Syrien, die unter großen Repressalien zu leiden haben. "Sie und die freie Presse sterben immer zuerst", so Garabet.

Infos und Öffnungszeiten Fares Garabet ist 1963 in Damaskus geboren und lebt derzeit in Dresden. Die Ausstellung "SCHWARZ WEISS Erwachen - Erschrecken - Erstarren" ist bis zum 10. Dezember zu sehen. Veranstalter ist der Verein "Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V.", Ausstellungsort die vereinseigene Galerie Arabeske, Dossenheimer Landstraße 69, Heidelberg. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 17 - 20 Uhr, Samstag 14 - 17 Uhr Mehr Infos, auch zum umfangreichen Begleitprogramm unter: arabischekultur.de

Flucht aus Angst um das Leben

Er selbst flüchtete im Januar aus Angst um sein Leben mit einem Besuchervisum für seinen Sohn nach Deutschland, lebt nun in Dresden. Mittlerweile hat er Asyl beantragt, denn eine Rückkehr nach Damaskus ist für den Regimekritiker zu gefährlich. Während seine Tochter mittlerweile auch in Deutschland lebt, musste er seine Frau vorerst zurücklassen. "Das macht ihm das Leben schwer, das spürt man", so Nadja Madani-Moudarres, Vorstandsvorsitzende des Vereins Freunde Arabischer Kunst und Kultur, der die Bilder in seinen Räumen ausstellt. "Bis ich meine Frau nachholen kann, muss ich sensibel sein, kann mich nicht ausdrücken, wie ich will." Das kann Jahre dauern. Auch seinen Beruf als Dekan und Dozent an der Kunsthochschule in Damaskus musste er dafür aufgeben, viele seiner Werke zurücklassen.

Trotz aller Vorsicht ist Garabet deutlich in seinen Aussagen, seine Zeichnungen sind teilweise schwer zu ertragen. So platziert er drei kleine Kinder auf einem Siegerpodest. Platz drei "belegt" ein verhungertes Kind, Platz zwei der kleine syrische Flüchtlingsjunge Aylan, der 2015 zusammen mit seinem Bruder und der Mutter im Mittelmeer ertrank. Oben auf dem Siegerpodest sitzt der kleine Omran. Das Bild des völlig apathischen, mit Staub und Blut bedeckten Kindes aus einer Ambulanz ging im Sommer um die Welt. "Während die anderen Kinder auf dem Bild mittlerweile tot sind, geht sein Leidensweg weiter", so Garabets Begründung für die "Platzierungen".

In Syrien ist Garabet vor allem durch seine Animationen für Kinder bekannt. Aber auch als Illustrator von Kinderbüchern, mit Comics, Aktzeichnungen, Jesusportraits oder Aquarellen von Damaskus vor den Zerstörungen machte er sich einen Namen. Cartoonisten gibt es in seinem Heimatland sehr wenige, er selbst versuchte sich bereits als 17-Jähriger am arabisch-israelischen Konflikt. Schnell fand er jedoch heraus, dass es nicht besonders schlau ist, Polizei oder Regierung zu kritisieren. "Presse- und Meinungsfreiheit gibt es nicht, man kann sich künstlerisch nicht frei entfalten." Seit 2000 veröffentlicht er regelmäßig und weltweit, unter anderem für das Unicef-Projekt "Draw attention" oder im Stern. 2005 wurde er als bester Cartoonist der arabischen Welt ausgezeichnet, nun zeigt er eine Auswahl seiner wichtigsten Arbeiten erstmals in einer Einzelausstellung in Deutschland.

Ohne Worte verständlich

Garabet zeichnet mit Tinte auf Papier, seine Karikaturen kommen ohne Titel oder Worte aus, überwinden so sprachliche und kulturelle Barrieren. Dafür drückt er nahezu jeder seiner Karikaturen seinen Fingerabdruck auf. "Im Grunde begehe ich mit meinen Bildern eine Straftat und hinterlasse daher meine Spur am Tatort." Bevorzugte Themen sind die Überheblichkeit größenwahnsinniger Diktatoren, skrupellose Soldaten und Polizisten oder wahnwitzige Machtspiele von Politikern. Ganz aktuell auch: Ein Soldat zerschlägt mit einem riesigen Hammer die kleine Kakerlake ISIS, die auf einer Weltkarte sitzt. Und verursacht dadurch ein weltweites Erdbeben.