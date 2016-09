Jahrelanger Kampf mit C-Virus

Immer wieder Rückschläge, immer wieder neue Ansätze: 1998, nach einer internationalen Konferenz, erzählt Professor Ralf Bartenschlager, "haben wir uns weltweit sehr nahe an einer Sackgasse gefühlt". Doch dann, ein Jahr später, gelang nach zähem jahrelangen Experimentieren der Durchbruch. Bartenschlagers Team schaffte es erstmals, Hepatitis C-Viren in Zellkulturen zu vermehren. Damit war die Grundlage geschaffen für die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Leberentzündungen. Nun sind Ausdauer und Zähigkeit belohnt worden: Der 58-jährige Bartenschlager erhält am 23. September in New York den mit 250 000 Dollar dotierten Lasker-DeBakey Preis. Er gilt als höchste medizinisch-wissenschaftliche Auszeichnung der USA - sozusagen als Nobel-Preis der Vereinigten Staaten - erst drei deutsche Forscher haben ihn bisher erhalten.

Freude an Uniklinik und DKFZ

Die Freunde ist am Universitätsklinikum und am Deutschen Krebsforschungszehntrum riesig - Bartenschlager ist am Uniklinikum Abteilungsleiter für Infektiologie und Molekulare Virologie und am DKFZ erforscht er mit einer Arbeitsgruppe Krebserkrankungen, für die Virusinfektionen verantwortlich gemacht werden. "Wir sind sehr sehr stolz", formuliert Professor Guido Adler, Leitender Ärztlicher Direktor der Uniklink. Dass heute 95 bis 98 Prozent der Hepatitis C-Viren (HCV) nach einer Infektion beseitigt werden können, sei ein Verdienst Bartenschlagers. 80 Prozent der unbehandelten Leberinfektionen werden chronisch und können zu einer Leberzirrhose und zu Leberkrebs führen. Mit HCV hatten sich Bartenschlager und sein Team einen sehr pfiffigen Gegner ausgesucht: Er ließ sich nicht wie andere Viren in Zellkulturen vermehren.

Hepatitis C Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die vom Hepatitis C-Virus (HCV) hervorgerufen wird. Eine Erkrankung wird häufig zufällig entdeckt, weil sie ohne spezifische Symptome daherkommt. Unentdeckt kann sie chronisch werden und zur Leberzirrhose und zu Krebs führen. Weltweit leiden etwa 130 Millionen Menschen an einer solchen chronischen Leberentzündung. Die Ansteckung erfolgt vor allem über Kontakt mit Blut, nicht steriles Spritzbesteck bei Drogenabhängigen und selten durch Geschlechtsverkehr. Eine Impfung gibt es nicht - anders als bei Hepatitis A und B. In Deutschland werden jährlich 5000 HCV-Infektionen neu diagnostiziert. Nachgewiesen wurde das HCV erstmals in den 70er-Jahren. Seit 1989 ist sein Erbgut entschlüsselt. Seit 1989 kann man auch Spenderblut und Blutprodukte auf das Virus testen - davor galt es als HCV-Risiko, Bluttransfusionen zu erhalten. Die Wissenschaft kennt bislang sieben Typen und 67 Subtypen. 1999 gelang es Volker Lohmann und Ralf Bartenschlager erstmals, genveränderte HCV im Labor zu vermehren. Ende 2014 kamen die ersten Medikamente auf den Markt. [mehr...]

"Als dann eines Tages Volker Lohmann aus der Dunkelkammer und ein Negativ gezeigt hat, auf dem ganz viel zu sehen war, habe ich erst gedacht: Das kann nicht sein, das ist zu viel", erinnert sich Bartenschlager. Lohmann hatte zuvor ein Verfahren entwickelt, mit dem das Erbgut des Virus so verändert wurde, dass es seinen Widerstand aufgab und sich reproduzieren ließ." Dieses "Replikon-Verfahren" bildet heute die Grundlage aller nebenwirkungsarmen Medikamente.

Erfolg dank Teamarbeit

Zwar bleibt die Leberschädigung einer chronischen HCV-Infektion zunächst zurück, wenn das Virus und damit der Hauptfaktor der Krebsentstehung verjagt ist. "Doch die Leber kann sich extrem gut regenerieren", erklärt Bartenschlager, der stets betont, dass der Erfolg nur dank der guten Teamarbeit zustande gekommen sei. Patienten mit der Diagnose Leberkrebs hingegen haben ein 30-prozentiges Risiko, im Jahr nach der Diagnose zu sterben.

Derzeit wisse man von sieben Viren, die an der Entstehung von Krebserkrankungen beteiligt sind, ergänzt Bartenschlager - und ist schon bei seinen Mentoren: Bei Heinz Schaller, dem inzwischen verstorbenen "Pionier der molekularen Biologie", habe er sein Handwerk gelernt. Schaller hat mit an der Entwicklung eines Hepatitis B-Impfstoffs gearbeitet.

Gefördert von Heinz Schaller

Mit der "Chica und Heinz Schaller"-Stiftung, die die molekulare Virologie in Heidelberg an der Medizinische Fakultät etabliert hatte, habe man den Forscher "zurück nach Heidelberg" geholt. Am DKFZ arbeitete er dann auch mit dem Medizin-Nobelpreisträger von 2008, Harald zur Hausen. Nach dem Studium der Biologie und der Promotion am Neckar sowie einer Postdoc-Stelle bei Hoffmann-La Roche in Basel hatte Bartenschlager sich an der Uni Mainz habilitiert.

Seine Wurzeln hat der verheiratete Vater von drei Kindern übrigens in Mannheim: "Ich habe 25 Jahre meines Lebens auf dem Luzenberg verbracht", erzählt er gerne. Nach seinen Stärken gefragt, nennt er Ausdauer und Fleiß, Geduld hingegen gehöre nicht dazu: "Die einzige Geschwindigkeit, die ich kenne, ist schnell." Und was macht er mit dem Preisgeld von 250 000 Dollar? "Ganz im Teamgeist wird natürlich geteilt", sagt der Preisträger lächelnd, "und von dem Rest werde ich mir etwas Schönes kaufen".