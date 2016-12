Jeder fünfte Euro für Kinder und Jugendliche

Der Doppelhaushalt 2017/2018 füllt gedruckt über 1400 Seiten. In den kommenden beiden Jahren investiert Heidelberg wieder kräftig. Das vergrößert aber auch den Schuldenberg.

Heidelberg. Rechtzeitig vor Weihnachten hat der Heidelberger Gemeinderat das große Zahlenwerk verabschiedet. Zuletzt war noch ein Paket an Änderungen eingearbeitet worden, die die Fraktionen und Stadträte angeregt hatten. Bürger hatten auch online die Möglichkeit, Änderungsvorschläge zu machen. 110 Anregungen sind auf diesem Weg eingegangen. Der neue Doppelhaushalt 2017/18 sieht im Ergebnishaushalt - das sind die Leistungen der Verwaltung - für 2017 Aufwendungen von 599 Millionen Euro vor und für 2018 von 619 Millionen Euro. An Einnahmen werden 593 Millionen Euro (2017) und 611 Millionen Euro (2018) kalkuliert.

Schuldenstand

Ende 2018 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 234,7 Millionen Euro belaufen. Das sind reine Geldschulden, die Zahl enthält keine Verbindlichkeiten zum Beispiel aus Rechtsgeschäften wie ÖPP. Mit solchen Modellen wird aber zum Beispiel das Bürger- und Schulhaus B3 in der Bahnstadt und die Sanierung der IGH finanziert, Obwohl die neuen Schulden, die mit 62,9 Millionen Euro angesetzt sind, 6,7 Millionen Euro niedriger liegen als die des Haushaltsplanes 2015/2016, vergrößert sich der Schuldenberg der Stadt mittelfristig um jährlich 27 Millionen Euro zusätzlich weiter: 2021 soll die Verschuldung bereits bei rund 310 Millionen Euro liegen. Um die städtischen Aufgaben bezahlen zu können, ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 59 Millionen Euro nötig. Der "Sparstrumpf" schrumpft von 128,4 Millionen Euro auf 69,4 Millionen Euro (Ende 2021).

Personalausgaben

Bei der Stadt Heidelberg sind derzeit 2513 Männer und Frauen in Voll- oder Teilzeit beschäftigt. Dazu kommen 140 Auszubildende. Im Personal- und Organisationsamt selbst gibt es 90 Planstellen (inklusive Nachwuchs- und Sozialstellen), eine mehr als 2016. Die Personalkosten werden pauschal mit 2,5 Prozent mehr veranschlagt, um Tarifanhebungen und Nebenkostenentwicklungen aufzufangen.

Sozialausgaben

Mehrbedarf gibt es vor allem bei der Hilfe zur Pflege, bei der Wiedereingliederung, den Hilfen für Flüchtlinge und der Grundsicherung im Alter. Knapp acht Millionen Euro Mehraufwand schlagen im Kinder- und Jugendamt für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zu Buche.

Gewerbesteuereinnahmen

Die Stadt rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 200 Millionen Euro in beiden Jahren. Das liegt über dem Ansatz von 2016 (92 Millionen Euro für ein Jahr), aber unter dem Ergebnis von 2015 (132,6 Millionen Euro).

Gesamtinvestitionen

157,1 Millionen Euro sind an Investitionen insgesamt im Doppelhaushalt vorgesehen. Schwerpunkt der Investitionen bilden die Schulen. In die Sanierung der Schulgebäude hat die Stadt seit 2007 bereits rund 190 Millionen Euro gesteckt. Bis 2012 sind weitere 81 Millionen Euro vorgesehen. Im neuen Haushalt sind 23 Millionen Euro dafür eingestellt. Das Geld fließt unter anderem in das Bunsen-Gymnasium und das Hölderlin-Gymnasium. Insgesamt sind 59,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen vorgesehen. Die Basis für die hohen Investitionen bildet ein Eigenanteil von rund 48 Millionen Euro. Er wird im Ergebnishaushalt erwirtschaftet.

Einkommensteuereinnahmen

Rund 80 Millionen Euro sollen 2018 und 2017 an Einkommenssteueranteil in die Stadtkasse fließen. 2015 waren tatsächlich rund 74 Millionen Euro geflossen.

Ausgaben für Kita-Bereich

Für Kinder und Jugendliche wendet die Stadt nahezu jeden fünften Euro auf (227 Millionen Euro). Das Betreuungsangebot wird weiter ausgebaut. Aktuell liegt die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen bei 53 Prozent. Damit ist Heidelberg seit Jahren bundesweit spitze. Für jedes drei- bis sechsjährige Kind gibt es rein rechnerisch einen Kitaplatz. In Zusammenarbeit mit Trägern richtet die Stadt 220 zusätzliche Plätze in Krippen und Kindergärten ein.

Kulturförderung

Das Kulturamt selbst hat ein Budget von rund 4,7 Millionen Euro - hier sind keine wesentlichen Veränderungen zwischen 2016 und 2018 vorgesehen. Im Bereich Musik werden rund 300 000 Euro an Zuschüssen gewährt, im Bereich der Bildenden Kunst steigen die Zuwendungen von 464 000 Euro auf 514 000 Euro (2018). Das Theater erhält 530 000 Euro pro Jahr. Beim Film sind es 280 000 Euro, bei den Kulturhäusern rund 1,4 Millionen Euro.

Ausgaben für Straßenbau

Rund fünf Millionen Euro sind für den Erhalt der Straßen und Plätze im Budget des Tiefbauamtes vorgesehen. Dazu kommen mehrere hunderttausend Euro für den Erhalt von Brücken und anderen Bauwerken. Jeweils 250 000 Euro sollen in beiden Jahren in den Ausbau der Radwege gesteckt werden.

Zinslast

Die Zinslastquote liegt bei 1,0 niedrig. Die Kennzahl bezeichnet den Zinsaufwand im Verhältnis zu den übrigen Aufwendungen. Steigende Zinssätze und weitere Investitionen werden die Zinslast in den kommenden Jahren vermutlich vergrößern.

Haushaltsdefizit

Sah der Plan für 2016 noch ein Ergebnis von 1,7 Millionen Euro vor, so hängen vor dem Haushalt der beiden kommenden Jahre Minuszeichen: 2017 stehen Erträgen von rund 590 Millionen Euro Aufwendungen von 600 Millionen Euro gegenüber - macht ein Loch von zehn Millionen Euro, 2018 sechs Millionen Euro.