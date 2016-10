Jugendliche in der Politik

Schon seit zehn Jahren können Heranwachsende in der Heidelberger Stadtpolitik mitreden. Seit der ersten Sitzung des Jugendgemeinderats im Januar 2016 haben sich dort 174 junge Leute engagiert, wie die Stadt mitteilt. Der Geburtstag soll heute Abend mit geladenen Gästen gefeiert werden. Die Veranstaltung ist eingebettet in das Dachverbandstreffen der baden-württembergischen Jugendgemeinderäte am gesamten Wochenende.

Den Angaben zufolge vertreten in dem speziellen Gemeinderat für eine Amtszeit von zwei Jahren 30 Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren ihre Interessen. Räume für Jugendkultur, die Ausweitung des Moonliner-Angebots und die Sperrzeiten in der Altstadt waren die großen kommunalpolitischen Schwerpunktthemen der vergangenen Jahre. Darüber hinaus haben die Jugendlichen Sportturniere, Ausstellungen und Podiumsdiskussionen organisiert. "Das Wichtige ist, dass der Gemeinderat und die Verwaltung geschlossen hinter dem Jugendgemeinderat stehen, was eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht", sagt der 19-jährige Enes Günay, der dem Gremium seit Februar vorsteht. Infos zum Jugendgemeinderat: www.heidelberg.de/jugendgemeinderat. mpt