Eine 21-jährige Frau ist am Donnerstagabend gegen 23 Uhr von einem bislang unbekannten Mann in der Straßenbahn Linie 5 belästigt worden. Der laut Zeugen 1,60 bis 1,65 Meter große Mann besitzt eine kräftige Statur und dunkles Haar und trug eine lange Jeans, ein T-Shirt sowie eine weiße Kappe.

Laut Polizei beleidigte der Mann die 21-Jährige sexuell und berührte sie an der Brust. Auf der Fahrt vom Bismarckplatz in Richtung Neuenheim sei er der Frau mehrfach zu nahe gekommen - auch eine weitere Bahnfahrerin wurde von ihm belästigt. Der Täter, der von einem männlichen Fahrgast zurechtgewiesen wurde, verließ die Bahn an der Haltestelle Kapellenweg. obit