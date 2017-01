Kampf gegen den Stillstand

Heidelberg. Ein gedämpftes Rumpeln ist zu hören, als die Eisscholle auf eine der Schiffsschrauben trifft. Kurz ruckelt das Boot hin und her, dann geht die Fahrt weiter. "Das tut in der Seele weh, wenn das Eis durch die Schrauben geht", sagt Uwe Berkholz, der am Steuer der "Maxau" sitzt, mit gequältem Gesichtsausdruck. "Aber das halten sie schon aus", schiebt er etwas leiser hinterher. Dann verstummt er wieder. Seine volle Konzentration gilt der riesigen Eisfläche, die sich vor ihm auf dem Neckar erstreckt.

Uwe Berkholz ist Binnenschiffer beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mannheim, Außenstelle Karlsruhe in Maxau am Rhein. Gemeinsam mit den Kollegen Taban Hamedani und Adrian Grünberger befreit er dieser Tage die Schleusenbereiche des Neckars von einer dicken Eisschicht. Gerade drehen die drei mit dem Eisbrecher "Maxau" vor dem Wieblinger Wehr in Heidelberg ihre Runden. Mit sicheren Fingerbewegungen betätigt Berkholz den Steuerhebel und manövriert das Boot durch die teils mehrere Quadratmeter großen Eisplatten. Vor ihm im Ruderhaus reihen sich Knöpfe, Schalter und Anzeigen aneinander. Ein Echolot zeigt die Tiefe des Wassers an, auf einem Monitor werden Bilder einer Heckkamera abgespielt. "Das sieht alles verwirrender aus, als es ist", sagt der Schiffsführer lächelnd. "Eigentlich brauche ich nur das Ruder."

Von zwei Motoren angetrieben

An der Schleuse in Feudenheim hat am vergangenen Montag die Mission der "Maxau" begonnen, über Schwabenheim arbeitete sich der Eisbrecher den Neckar bis nach Heidelberg flussaufwärts. Das Schiff wurde vom WSA Heidelberg extra aus Maxau angefordert, da es leistungsstärker als die eigenen Boote ist. "Die ,Maxau' wird von zwei Iveco-Motoren mit jeweils 330 PS angetrieben", erklärt Adrian Grünberger, der eine Ausbildung zum Binnenschiffer macht. "Zwei Propeller, vier Ruder und eine Bugsteuerung machen sie zudem sehr beweglich", sagt der 24-Jährige. Durch den verstärkten Rumpf könne das Schiff bis zu 20 Zentimeter dickes Eis brechen.

Ganz so stark ist die Eisfläche in Heidelberg nicht. "Wir haben zwischen vier und acht Zentimetern", sagt Berkholz, während er eine Schneise zwischen die Eisschollen fährt. "Mit der Zeit eignet man sich eine Technik an", sagt er. Geschickt wendet er das Boot und betätigt den Seitenantrieb, so dass er die Eismassen mit der langen Seite des Schiffs in Richtung Wehr schieben kann. Dort treiben die zertrümmerten Eisplatten über zwei geöffnete Klappen ab - in einen beruhigten Teil des Flusses, der ohnehin nicht für die Schifffahrt freigegeben ist.

In den vergangenen Tagen musste der Neckar wegen des Eises auch in den befahrbaren Bereichen mehrfach gesperrt werden. "25 Schiffe mussten ihre Fahrt unterbrechen", sagt Jochen Bode, Leiter im Bereich Bauen und Erhaltung des WSA Heidelberg, das für insgesamt zwölf Wehranlagen zuständig ist. "Dadurch entstand wirtschaftlicher Schaden von rund 100 000 Euro", berichtet er. Die meisten Reedereien seien für solche Fälle aber versichert.

Nach 2012 gut vorbereitet

Beschädigungen an Schiffen konnten weitgehend vermieden werden. "Da muss höchstens mal ein Anstrich erneuert werden", so Bode. "Alles noch im Rahmen dieses Jahr", erklärt er. Die Behörde sei nach den Jahren 2009 und 2012 gut vorbereitet gewesen. Auch damals war der Neckar an vielen Stellen zugefroren.

"Das war deutlich schlimmer", erinnert sich auch Taban Hamedani noch an das Jahr 2012. Der 22-jährige Binnenschiffer war damals am Anfang seiner Ausbildung. Jetzt ist der Heidelberger als Ortskundiger mit an Bord. "Ich kenne den Fluss hier. Ich weiß, an welcher Stelle das Wasser wie tief ist und wie weit man ans Wehr heranfahren kann", sagt er. Für ihn ist die "Eiszeit" eine willkommene Abwechslung zum normalen Arbeitsalltag. "Auch wenn es nach einer Zeit ein bisschen ermüdend wird", wie er zugibt. Denn was die drei an einem Tag wegarbeiten, das kann nach einer eisigen Nacht, wie es sie zuletzt viele gab, schon wieder zugefroren sein. "Man hofft einfach, dass es am nächsten Tag wärmer wird", sagt Hamedani.

Warm ist es indes in der Kabine des Schiffes wohl. Auf einem Holztisch in einer Sitznische liegt Brot, eine Kanne Tee steht daneben. Für das leibliche Wohl will gesorgt sein, denn die Besatzung verbringt den ganzen Tag auf dem Wasser. Wie gebannt blicken die drei Männer aus dem großen Frontfenster auf die weißen Schollen, als hätten sie eine hypnotische Wirkung. Von draußen ist das beständige Knacken des berstenden Eises zu hören. Nahezu die Hälfte der Eisfläche ist nach gut einer Stunde verschwunden. Schon am nächsten Tag könnte sie wieder da sein. "Das ist eben unsere Arbeit", sagt Berkholz und schaut einer Platte hinterher, die gerade über die Kante des Wehrs verschwindet.