Kein Geld wegen zu kleiner Zelle

Heidelberg. Das öffentliche Interesse am früheren Gefängnis ist groß. Das zeigte sich zuletzt am Andrang beim Tag des offenen Denkmals sowie bei einer Inszenierung des Theaters. Frühere Bewohner denken indes nicht so gerne an ihre Zeit hier zurück, wie eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts zeigt: Ein Ex-Insasse klagte auf Entschädigung wegen der "menschenunwürdigen" Unterbringung - und scheiterte.

Der ehemalige Häftling hatte gerügt, er sei menschenunwürdig untergebracht gewesen. Knapp sieben Monate hatte der Mann im Jahr 2011 in der Justizvollzugsanstalt (JVA) verbracht. Nun forderte er eine Entschädigung in Höhe von 2500 Euro. Die Einzelzelle, in der er zunächst untergebracht gewesen sei, sei nur fünf bis sechs Quadratmeter groß gewesen. Tageslicht sei nicht nach innen gedrungen. Auch eine Frischluftzufuhr habe es nicht gegeben. Die Fenster seien schmutzig und die Wände verschmiert gewesen. Es habe modrig gerochen, monierte der frühere "Gast" weiter. Im Sommer hätten sich zudem unerträgliche Temperaturen über 30 Grad Celsius entwickelt.

"Belastend, aber zumutbar"

Bei einem Umzug in eine etwa sechs bis acht Quadratmeter große Zelle - die der Mann mit einem anderen teilte, hätten sich die Umstände nicht ins Positive verändert. Unzumutbar sei unter anderem gewesen, dass die Toilette nicht abgetrennt und ohne Vorhang sowie ohne Sitz und Deckel gewesen sei.

Die Richter machten sich selbst ein Bild vor Ort und besichtigten die beanstandeten Zellen. Sie gewannen einen anderen Eindruck: Natürlich habe das 1847/48 errichtete Gebäude keine modernen Baustandards aufgewiesen, räumt der Präsident des Landgerichts, Frank Konrad Brede, ein. Von modrigem Geruch oder Verschmutzungen habe man aber nichts bemerkt.

Im laufenden Betrieb habe man die alte Anstalt nicht beliebig schnell und groß umgestalten können. Das sei "für den einzelnen Gefangenen sicher belastend", erscheine aber unter Berücksichtigung der gesamten Umstände "für diesen kurzen Zeitraum zumutbar". Die Gemeinschafsunterbringung sei auf sieben Tage beschränkt gewesen.