Kein Streichkonzert angestrebt

Nein, ein richtiges Streichkonzert möchte keine der zwölf Fraktionen und Gruppierungen im Heidelberger Gemeinderat dirigieren. Aber die Bezuschussung der Kultureinrichtungen und -veranstaltungen hat die Stellungnahmen der Stadträte bei der jüngsten öffentlichen Sitzung im Ratssaal wie ein Leitmotiv in der Musik durchzogen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner und Kämmerer Hans-Jürgen Heiß hatten den Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 am 27. Oktober vorgestellt. Nun konnten sich beide in den Sesseln zurücklehnen und den Redebeiträgen lauschen. Die Redezeit war streng limitiert und war gestaffelt von 30 Minuten für die CDU bis zu fünf Minuten für den Einzelkandidaten Waseem Butt. Die Parteienvertreter wollen nun aufeinander zugehen und Kompromisse finden bei den vorgetragenen Kürzungs- oder zusätzlichen Unterstüttungsideen. Am Dienstag, 20. Dezember ab 15 Uhr, in der letzten Sitzung des Jahres, soll der Doppelhaushalt verabschiedet werden.

Insgesamt "spektakulär unspektakulär" bezeichnete Jan Gradel (CDU) das Zahlenwerk: "Wir haben selten so wenige Änderungswünsche eingebracht." Ziel der nächsten Monate müsse sein, zu einer "verlässlichen und langfristigen Kulturförderung zu kommen": "Die Diskussion um die Kulturleitlinien ist noch nicht beendet." Neben einer generellen Sparauflage an die Verwaltung ("globale Minderausgabe"), die eine Million Euro bringen soll, setzt die CDU den Rotstift vor allem bei der Halle 02 (minus 150 000 Euro) an, während für das Straßenerhaltungsprogramm eine Million Euro, für die Kreativwirtschaft 160 000 Euro und für Städtepartnerschaften 181 000 Euro zusätzlich gefordert werden.

Kulturleitlinien Die Kulturleitlinien der Stadt Heidelberg sollen neu konzipiert werden. Sie stammen von 2006. Die Stadt will die Grundlage für eine transparente und flexible Kulturförderung erarbeiten und ihr Profil als Kulturstadt weiter ausbilden. Die Kulturleitlinien sind Richtschnur für die Prioritätensetzung bei der Bezuschussung von Kultur in der Stadt. Die Kulturleitlinien sollen bis Anfang 2017 von Bürgern und Experten aus dem Kulturbereich erarbeitet werden und im ersten Quartal 2017 vom Gemeinderat verabschiedet werden. miro

Hohe Kosten für Autoverkehr

Peter Holschuh (Bündnis 90/Grüne) merkte an, dass die Mittel für den Autoverkehr (32 Millionen Euro) erstmals höher seien als die Aufwendungen für den ÖPNV (30 Millionen Euro). Zwei Millionen Euro soll aus Sicht seiner Fraktion durch eine globale Minderausgabe in den Haushalt fließen. Das Geld soll unter anderem in Planungen für den Bismarckplatz investiert werden (50 000 Euro): "Der Bismarckplatz ist das Zentrum der Stadt und die Drehscheibe des öffentlichen Nahverkehrs. Er ist in einem jämmerlichen Zustand." Mehr Geld bekämen ferner die Kultureinrichtungen DAI (50 000 Euro), Taeter Theater (20 000 Euro), Enjoy Jazz (20 000 Euro) und Karlstorbahnhof (70 000 Euro).

Anke Schuster (SPD) formulierte die Forderung nach einer institutionellen Förderung der Kultureinrichtungen. In diesem Jahr lägen Erhöhungsanträge von zusammen 1,6 Millionen Euro vor. "Wir sollten den Kulturinstituten eine Planungssicherheit von fünf Jahren bieten - im Gegenzug gäbe es dann in diesem Zeitraum auch keine Erhöhungen." Das beträfe die großen, etablierten Anbieter. Die anderen sollten sich spätestens ab 2018 um Zuschüsse bewerben, die eine Jury dann zuteile. "Kunst ist schön, man muss sie sich aber auch leisten können", variierte Matthias Diefenbacher (HD'ler) ein Zitat Karl Valentins.

Den wohl weitreichendste Anregung machte AfD-Rat Matthias Niebel. Die Stadt sei "keine Melkkuh", formulierte er, und dass man auch "an die großen Brocken rangehen" müsse. Das Theater sei für eine Stadt wie Heidelberg viel zu teuer, vermutete er eine "Einsparmöglichkeit von einer Million Euro". Es war die einzige Etatrede, die komplett ohne Applaus blieb.