Keine Angst vor Lebensgefahr

Heidelberg. Er gilt als einer der größten Abenteurer unserer Zeit. Und gleich zwei Mal war Reinhold Messner in Heidelberg jetzt live zu erleben: Zunächst stellte er im Karlstorbahnhof sein neuestes Buch vor, am Freitag referierte der 72-Jährige bei einem Kongress für Intensivmediziner in der Print Media Academy über Risikomanagement.

Die Erstbesteigung des Matterhorns im Jahr 1865 ist Thema von Reinhold Messners Buch "Absturz des Himmels". Bereits damals, so Messner vor ausverkauftem Saal im Karlstorbahnhof, sei die Weltöffentlichkeit "Fake News", also falschen Nachrichten, aufgesessen. Beim Abstieg verunglückten vier Mitglieder einer Seilschaft tödlich. Statt der Darstellung eines beteiligten Bergführers fanden in der Öffentlichkeit nur die reichlich ausgeschmückten Ausführungen eines Journalisten Gehör. Grund genug für Messner, die Geschichte nach mehr als 150 Jahren neu aufzurollen und daraus einen Krimi zu machen, in dem es auch um Verantwortung und Vertrauen geht.

Das waren auch Inhalte seines Vortrags auf dem HIFIT-Kongress der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikums Heidelberg. Die Intensivmediziner beschäftigten sich mit Vermeidungsstrategien, um das Risiko für ihre Patienten zu minimieren. Damit ist Messner vertraut: "Immerhin begeben wir uns freiwillig dorthin, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen."

Messner zu Gast in der Region In der vergangenen Woche trat Reinhold Messner beim "HIFIT" in Heidelberg auf. Die Abkürzung steht für "Heidelberger Interdisziplinäres Forum Intensiv-Therapie", die Reihe findet seit 2003 statt. Initiator von HIFIT ist Stefan Hofer. Er war bis Ende 2016 Stellvertretender Ärztlicher Direktor und Leitender Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Seit Januar 2017 ist er Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Reinhold Messner ist am 7. Februar auch im Pfalzbau in Ludwigshafen mit seinem neuen Vortrag "überLeben" zu Gast. Mit "Still Alive", einem Doku-Drama über eine Rettungsaktion am afrikanischen Mount Kenya vor 46 Jahren, hat Messner seine erste Regiearbeit vorgelegt. Er arbeitet derzeit an seinem zweiten Film, im Herbst erscheint ein weiteres Buch.

Stefan Hofer stellte den prominenten Gast zum Beginn der Veranstaltung vor. Gut kam Messner dabei weg: Ein Abenteurer mit extrem vielen Haaren sei er, ein "guter Mensch" mitten in Eis und Schnee, aber auch ein Geschichtenerzähler. Eine Bezeichnung, der Messner spielend gerecht wurde.

"Eroberer des Nutzlosen"

Am Beispiel tatsächlich passierter Unglücke und Extremsituationen fasste er die einzelnen Schritte der jeweiligen Problemlösung zusammen und zog Bilanz. Er erzählte von der Erstbesteigung der Eigernordwand und von der "schwierigsten Passage meines Lebens", einer 600-Meter-Wand in den Dolomiten, die er nach eigenen Angaben nur in einem Akt der Verzweiflung bezwang. Und von seinem persönlichen Drama am Nanga Parbat, das seinen Bruder das Leben kostete. Bis heute lassen ihn die Ereignisse aus dem Jahr 1970 nicht los. "Das war die schlimmste Geschichte, die ich in meinem Leben erlebt habe." Von der Erstbesteigung des Mount Everest oder dem Wettlauf zum Südpol hat er dagegen lustige und spannende Anekdoten zu erzählen. Seine Bilanz lässt sich auf den Medizineralltag übertragen: Lebensbedrohliche Situationen lassen sich klären, indem man Fähigkeiten und Wissen bündelt, über Rivalitäten hinwegsieht.

Messner ist sicher: Zwischen möglich und unmöglich liegt ein vernünftiges Risikomanagement. "Bei uns instinktiv, bei Ihnen durch Wissenschaft untermauert." Der Ansatz sei dennoch ein anderer. "Während Sie in Ihrem Alltag Nützliches und Sinnvolles leisten, bin und bleibe ich der Eroberer des Nutzlosen."

Dass er selbst alle seine Abenteuer überlebt hat, war nie selbstverständlich. Messner war ein leidenschaftlicher Kletterer, bis er 1970 nicht nur seinen Bruder, sondern auch sieben Zehen verlor. "Mit dem Verlust der Fähigkeit ist mir auch die Begeisterung am Klettern verloren gegangen." Er wechselte zum Höhenbergsteigen, erzielte in diesem Bereich seine größten Erfolge und bezwang auch ohne Zehen 17 Achttausender. "Als ich in diesem Bereich alles erreicht hatte, stieg ich auf die Horizontale um. Das andere war nicht mehr spannend für mich."

Stück für Stück zum guten Leben

Messner durchquerte die Antarktis, Grönland und die Wüste Gobi. Ein Fersenbeinbruch stoppte ihn, er wechselte in die Politik und saß fünf Jahre im Europäischen Parlament. Im Anschluss beschäftigte er sich mit ethnologischen Studien, forschte über den Yeti. Mit den Messner Mountain Museen schuf er eindrückliche Zeugnisse der Berge und ihrer Kultur. Mehr als 50 Bücher hat er geschrieben, in seinem "siebten Leben" dreht er nun Filme. "Man kann sich ein gelungenes Leben nicht erst am Lebensende schaffen." Man müsse stückchenweise seine Ideen umsetzen. "Das muss nicht immer gelingen, man darf auch scheitern. Aus meinen Fehlern habe ich am meisten gelernt."

Im Moment ist Messner auf Tournee, ein Leben, dem er durchaus etwas abgewinnen kann. "Ich kann sowohl im Zelt als auch im Hotel schlafen." Seine wohl herausragendste Eigenschaft aber ist wohl die Fähigkeit, bis heute gerne und mit größtem Interesse über den Horizont hinauszublicken.