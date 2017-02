Heidelberg. "Wir basteln nicht an Rezepten für Unsterblichkeit - aber wir möchten erreichen, dass Menschen mit möglichst hoher Lebensqualität altern und lange daheim leben können": Wenn Jürgen M. Bauer, Ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses, über Geriatrie spricht, spürt man sofort eine mitreißende Leidenschaft. Seit September ist der Spezialist für Altersmedizin Chef des Fachkrankenhauses in der Südstadt. Nun wurde er auch ganz offiziell begrüßt - gemeinsam mit Geschäftsführerin Claudia Fremder.

Gerade ist der Neu-Heidelberger - er kam aus Oldenburg an den Neckar - zudem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) geworden. Parallel zur Arbeit am Bethanien hält er - gefördert von der Robert Bosch Stiftung - den ersten Lehrstuhl für Geriatrie an der Medizinischen Fakultät Heidelberg. 1,25 Millionen Euro stellt die Stiftung über fünf Jahre bereit.

"Geriatrie ist keine Medizin des Betüddelns, sondern Hochleistungsmedizin", stellt Bauer (54) klar. Eine sinnvolle Therapie im hohen Alter erlaube auch keine "Pauschalisierung": "Die Entscheidung, welche Therapie hilfreich ist, muss immer im Hinblick auf die Lebenssituation und die Lebensziele des Patienten getroffen werden." So könne es durchaus sein, dass es gar nicht gut für einen Menschen sei, auch alle Medikamente einzunehmen, die ihm verschrieben werden, schneidet er ein aus seiner Sicht "sehr aktuelles Thema" an.

Vortragsreihe "Altersfragen? Wissenswertes über das Älterwerden" lautet der Titel einer öffentlichen Vortragsreihe im Agaplesion Bethanien Krankenhaus (Rohrbacher Straße 149). Der nächste Vortrag findet statt am Donnerstag, 9. Februar, um 17 Uhr. Thema ist "Schluckstörungen im Alter: Was tun, wenn die Nahrung in den falschen Hals gerät?". Referent ist Torsten Bur, Diplom-Pädagoge und Leiter der logopädischen Abteilung. Weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse www.bethanien-heidelberg.de.

An seine neue Wirkungsstätte knüpft Bauer die Hoffnung, gemeinsam mit den Kollegen der molekularen Medizinforschung Erfolge für die betagten Senioren zu erringen. Auch Trainingskonzepte sollen zum Standard werden, speziell für Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen. "Es ist sehr schwer, diesen Patienten gerecht zu werden." Müssen sie wegen akuter Erkrankungen wie zum Beispiel einer Lungenentzündung oder einem Oberschenkelhalsbruch stationär behandelt werden, kommen sie häufig nicht so schnell "auf die Beine" wie alte Menschen, die keine Einschränkung zum Beispiel durch eine Demenz haben, berichtet Bauer von entsprechenden Ergebnissen einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung.

"Wir suchen nicht nach der neuesten App", betont Bauer. Aber Fragebögen und Messgeräte zu erarbeiten, mit denen die Gruppe der über 80-Jährigen untersucht werden können, seien weitere nahe Forschungsziele: "Wir wissen noch so gut wie nichts über diese so heterogene Gruppe." Genauso wie die rüstige 106-Jährige gehörten dazu schwer demente 80-Jährige - und alle benötigten unterschiedliche Betrachtung. Im Bereich der Technik soll ebenfalls geforscht werden rund um das Bethanien.

"Das Bethanien", wie es viele Heidelberger auch nach der Übernahme durch Agaplesion nennen, hat eine lange und wechselvolle Geschichte, die 1913 als "Landes-Krüppelheim" mit der Versorgung von Kriegsversehrten begann. 1930 vom Diakonissenverein Bethanien übernommen, wurde das Bethanien zum Allgemeinkrankenhaus. Seit 1979 ist es eine Fachklinik für Geriatrie. Agaplesion übernahm 2006 dann 60 Prozent der Anteile. Es ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, zu der bundesweit mehr als 100 Einrichtungen gehören. Aktionäre sind verschiedene Diakoniewerke und Kirchen.

Seit 1992 Kooperation mit Uniklinik

Heute hat das Bethanien 171 Betten. 320 Mitarbeiter versorgen 3000 Patienten pro Jahr ambulant und stationär und verfügt über ein eigenes Netzwerk an Altenpflegeeinrichtungen. 1992 schloss das Universitätsklinikum einen Kooperationsvertrag mit dem Geriatriezentrum. "Unser ältester Kooperationspartner", sagt Irmtraud Gürkan, die Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums.

Die Kooperation drückt sich unter anderem so aus, dass das Bethanien zwei bis drei Ärzte einstellt, die dann am Uniklinikum die betagten Patienten versorgen. Auf der anderen Seite überweist das Uniklinikum jährlich rund 1000 Patienten zur Weiterversorgung ans Bethanien. Geriatrie sei in jedem Fall ein Zukunftsthema: Die Gruppe der über 80-Jährigen wird in den nächsten Jahren um 250 Prozent wachsen, weiß Bauer.