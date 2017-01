Kino, Konferenzzentrum, Bahnhof: Stadtteile verändern 2017 ihr Gesicht

Viele Veränderungen stehen an: In Mark Twain Village haben die Bagger schon ganze Arbeit geleistet; bald entsteht an der Römerstraße ein Wohnkomplex mit Einkaufszentrum (links). Die Altstadt (Bild Mitte: die Theaterstraße) bildet den ersten Schwerpunkt des Sicherheitsaudits, der im Frühjahr beginnt. Und wie es in Patrick Henry Village weitergeht, soll auch etwas konkreter werden: Stadtplaner Kees Christiaanse (Bild rechts) und die IBA stellen am 29. März ihre Vision für die einstige Siedlung der amerikanischen Streitkräfte und ihrer Familien vor.

Hier soll das neue Konferenzzentrum entstehen: Am Eingang zur Bahnstadt, an jener Stelle, an der jahrzehntelang ein Bordell stand. 2017 soll der Architektenwettbewerb Entwürfe zum neuen Komplex liefern.

Heidelberg. Vor allem in der Bahnstadt und rund um den Hauptbahnhof tut sich in den kommenden Monaten viel - aber auch die Südstadt und Rohrbach verändern mit der Umgestaltung der Konversionsflächen deutlich ihr Gesicht. Ein Überblick über die wichtigsten Projekte des Jahres.

Konferenzzentrum: Gemeinsam mit Bürgern sollen die Vorgaben für einen Architektenwettbewerb zum neuen Konferenzzentrum erarbeitet werden. Nach der Entscheidung des Gemeinderats sind die Architekten am Zug. Voraussichtlich im September soll ein Preisgericht die Entwürfe bewerten. Das renommierte Frankfurter Büro Albert Speer & Partner ist verantwortlich für die organisatorische Begleitung des Wettbewerbs.

B3: Zum Schuljahr 2017/18 soll das Bildungs-, Betreuungs- und Bürgerhaus (B3) in der Bahnstadt mit Leben gefüllt werden. Neben einer dreizügigen, inklusiven Grundschule, einer Kita und einer Sporthalle entsteht am Gadamerplatz ein Bürgerzentrum mit Café. Davor sind ein Wochenmarkt und eine Spiellandschaft vorgesehen.

Kino: Voraussichtlich ab Anfang Mai darf man am Rande der Bahnstadt im neuen Multiplexkino in die Sessel sinken und die neuesten Streifen genießen. 15 Säle entstehen in dem Filmtempel an der Eppelheimer Straße - insgesamt Platz für 1800 Cineasten. Im Foyer wird ein neun Meter hohes Aquarium die Blicke auf sich ziehen.

Hauptbahnhof: Auf der zur Bahnstadt hin liegenden Südwestseite wird schon jetzt viel Erde bewegt. Der Bereich wird in den nächsten Monaten eine Großbaustelle bleiben, denn hier entsteht ein belebtes Quartier mit einem öffentlichen Platz und mehreren Gebäuden. Die Gustav Zech Stiftung ist hier am Ball, möchte das Areal zeitnah entwickeln und in der zweiten Jahreshälfte einen Architektenwettbewerb initiieren. Im Frühsommer beginnt zudem an der Nordseite des Hauptbahnhofes die Umgestaltung. Das wird nicht nur Fußgänger und Radfahrer betreffen: Für Autofahrer steht künftig nur noch eine statt zwei Spuren zur Verfügung. Dafür verdoppelt sich die Zahl der Schienenpaare auf vier.

Straßenbahn: Während durchs Neuenheimer Feld so bald sicher keine Schienen verlegt werden, geht es in der Bahnstadt zügig voran. Zwischen Eppelheimer Straße und Czernyring wird der nächste Abschnitt gebaut. Ende Januar soll es an der Eppelheimer Straße losgehen - zunächst wird die alte Eisenbahnbrücke dort abgerissen. Die südliche Bahnhofseite soll eine Haltestelle am Czernyring bekommen. Die Vorbereitungen beginnen bald.

Sicherheit: Rund um Schulen und Kindergärten soll im Frühjahr beim Sicherheitsaudit die Situation jeweils vor Ort begutachtet werden. Trauriger Hintergrund ist der tödliche Unfall eines Neunjährigen in der Altstadt vor fast genau einem Jahr. Die Altstadt bildet den ersten Schwerpunkt des Sicherheitsaudits, danach geht es mit der Weststadt weiter. Für die Altstadt soll zudem ein Gutachten zur Verkehrsberuhigung erstellt werden. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wo Poller sinnvoll sein können.

Patrick Henry Village: Während die Vorbereitungen für den Umzug der Landes-Erstaufnahmestelle für Geflüchtete von Patrick Henry Village nach Mannheim anlaufen, geht die Entwicklung von Visionen für die Siedlung weiter. Wo einst 8000 Menschen lebten - Angehörige der Streitkräfte und ihre Familien - soll eine moderne Wissenschaftsstadt entstehen. Renommierte Stadtplaner wie Winy Maas (Niederlande) Carlo Ratti (Italien), Markus Neppl (ASTOC Architects and Planners), Herbert Dreiseitl (Ramboll Liveable Cities Lab) und Katrin Bohn (Universität Brighton) haben bereits Teilvisionen präsentiert - am 29. März soll Kees Christiaanse die Ideen zusammenführen zu einer großen Vision.

Südstadt: Für das denkmalgeschützte Ensemble der Campbell Barracks sollen Anfang des Jahres Sieger des wettbewerblichen Dialogs feststehen. Die IBA beginnt sich auch in Mark Twain Village mit dem "Grünen Band des Wissens" zu beschäftigen. Dazu gehören das neue Kreativwirtschaftszentrum in den Stallungen, das Bürgerzentrum in der Chapel und der Karlstorbahnhof am neuen Standort. Rund 1300 neue Wohneinheiten - 114 000 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche inklusive Einkaufszentrum - entstehen. Zum Schuljahr 2017/18 wird auch wieder an der Mark- Twain-Schule unterrichtet: Die Julius-Springer-Schule zieht ein.

Ausstellungen: Wer bei all diesen Bautätigkeiten kurzfristig mal gerne abtauchen möchte: Das Reformationsjahr beschert der Stadt unter anderem die interaktive Schau "Aufs Maul geschaut - Mit Luther in die Welt der Wörter" in der Heiliggeistkirche (24. Februar bis 26. März). Das Kurpfälzische Museum zeigt "Heidelberg und der Heilige Stuhl" (21. Mai bis 22. Oktober). Schon vorher, vom 16. März bis 25. Juni, ist dort "Imagine John Lennon: Musiker - Poet - Zeichner -Aktivist" zu sehen.