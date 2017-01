KiTZ nimmt Arbeit auf

Heidelberg. Renommierte Referenten aus der ganzen Welt diskutieren noch heute in der Print Media Academy am Heidelberger Hauptbahnhof neueste Forschungsergebnisse zu Krebserkrankungen bei Kindern. Mit dem ersten Kinderkrebssymposium nimmt das gerade gegründete Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ) von Universitätsklinikum und Deutschem Krebsforschungszentrum (DKFZ) seine Arbeit auf.

Mit dem zweitägigen Symposium soll die Vernetzung von Wissenschaftlern und behandelnden Kinderonkologen gefördert werden. Am Vorabend luden die KiTZ-Direktoren zu einem Empfang mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer ein. Auch die Förderer durften nicht fehlen: neben Mäzen Manfred Lautenschläger und seiner Frau Angelika - ihren Namen trägt auch die Universitäts-Kinderklinik - Katrin Tönshoff von der Dietmar Hopp Stiftung.

Weitere Unterstützer erhofft

Die Hopp Stiftung hat mit der Spende von 20 Millionen Euro den Neubau des KiTZ im Neuenheimer Feld angeschoben. Weitere zehn Millionen Euro stellten andere Spender zur Verfügung. Weitere Unterstützer werden gesucht: Für den Neubau des KiTZ in direkter Nachbarschaft zum Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und zur Angelika-Lautenschläger-Kinderklinik werden insgesamt 40 Millionen Euro veranschlagt.

"Translation" heißt das "Zauberwort", das im KiTZ ganz groß geschrieben wird, wie Andreas Kulozik, einer der drei KiTZ-Direktoren, beim Empfang betonte. Der Begriff bedeutet in der Medizin die Übertragung von Forschungsergebnissen in klinische Anwendungen. Das heißt: Die jungen Patienten sollen sehr rasch von aktuellen Forschungsergebnissen zu kindlichen Krebsformen profitieren können. Noch in den 1960er Jahren sei die Diagnose bei Krebs bei Kindern ein Todesurteil gewesen, beschreibt Kulozik. Heute könnten 80 Prozent der Mädchen und Jungen geheilt werden. Damit auch die übrigen 20 Prozent mehr Chancen haben und Spätfolgen bei den Patienten abgemildert werden, lohne es sich, weiter an Behandlungsmöglichkeiten zu arbeiten. "Für uns geht mit dem KiTZ ein Traum in Erfüllung", betonte auch Stefan Pfister, mit Olaf Witt weiterer Teil des Direktoren-Trios.

Der Dekan der Medizinischen Fakultät, Wolfgang Herzog, würdigte auch das frühzeitige und starke Engagement von OB Eckart Würzner und Ministerin Bauer bei der Realisierung der KiTZ-Idee. "Hier entsteht ein Ort der Hoffnung", fasste Ministerin Bauer zusammen.