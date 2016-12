Klagen über Umsatzeinbußen

Heidelberg. Autos rauschen über die Friedrich-Ebert-Anlage, während Radler die gegenüberliegende Plöck bevölkern. Dazwischen leuchten lange Lichterketten auf dem Friedrich-Ebert-Platz an grünen Tannen und weißen Zelten mit spitzen Dächern. Festtagsstimmung will hier, zwischen gründerzeitlichen Häuserfassaden, aber nur schwer aufkommen. Zum ersten Mal empfangen die Standbetreiber des Schlossweihnachtsmarkts ihre Kunden nicht wie gewohnt im Garten der Renaissanceanlage am Hang des Königsstuhls. Das gefällt nicht jedem. "Wir sind hier geparkt worden", klagt der Chef eines Cateringunternehmens, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

"Das drückt die Stimmung"

"Meine Bilanz ist katastrophal, am liebsten würde ich abbauen", berichtet der Imbissbetreiber über wenige Besucher in der ersten von zwei Marktwochen. Eine nicht ganz so schlechte Zwischenbilanz zieht der Spanier Joaquin Zarcos. "Meine Einbußen sind dank vieler Stammkunden nicht hoch. Aber viele Kollegen machen an einigen Tagen nur ganz wenig Umsatz. Das drückt bei allen die Stimmung", sagt er. Nach seiner Ansicht müsste die Werbung für den Standort verbessert werden. Mit seiner Frau verkauft er Olivenöl, Seifen und Cremes aus eigener, biologischer Herstellung.

Das breite, auf nachhaltige Produkte setzende Angebot der Schlossweihnacht wissen indes Anton Przybilla und seine Frau Monica zu schätzen. "Hier spare ich mir die überfüllte Bergbahn. Zu Fuß schaffe ich es nicht mehr auf das Schloss", sagt der Leimener, während er in sein Bratwurstbrötchen beißt. Von der Verlegung des Marktes erfuhr das Ehepaar aus der Zeitung.

Gegen Abend füllt sich der Platz etwas. An eine positive Gesamtbilanz glauben die meisten Händler aber nicht mehr. Zudem bleibt aus ihrer Sicht abzuwarten, wie es im nächsten Jahr mit der Schlossweihnacht weitergeht. Mitte Oktober war bekanntgeworden, dass der Markt wegen der im Schlossgarten überwinternden Fledermäuse ausfallen müsse. Binnen zwei Wochen stellten die städtischen Marketingunternehmen den Friedrich-Ebert-Platz zur Verfügung. Der Wochenmarkt zog in die Akademiestraße um.

"Wir wollten den Händlern helfen, warnten aber vor zu hohen Erwartungen", sagt Mathias Schiemer, Chef von Heidelberg-Event. Gut die Hälfte der zuletzt 46 Standbetreiber beteiligt sich. An der Zeitdauer für den Schlossweihnachtsmarkt ändert sich nichts, er geht noch bis zum 13. Dezember. hhf