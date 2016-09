Kleine Artisten ganz groß

Alle Bilder anzeigen Eine ziemlich luftige Angelegenheit: Finia (oben) und Frida (unten) hängen sich bei der Tuchschleife ganz schön ins Zeug. © Hebestreit Am Freitagabend stehen ausnahmsweise die Betreuer im Mittelpunkt. Bei der menschlichen Pyramide geht es für sie hoch hinaus. © Hebestreit

Turnende Künstler und wilde Tiere auf offener Straße - wenn früher der Zirkus in die Stadt kam, war das kein seltenes Bild. Bei Paraden wurden die Artisten und Tiere vorgestellt, kleine Kunststücke gezeigt und Elefanten, Kamele oder andere tierische Zirkusmitarbeiter den Zuschauern am Wegesrand präsentiert.

Ein ganz besonderer Zirkus greift heute diese Tradition auf und wird ab 11 Uhr zwischen Bismarckplatz und Universitätsplatz für eine Menge Trubel sorgen. Grund für den künstlerischen Ausnahmezustand ist das zweite Kinder- und Jugendzirkusfestival Zeltissimo. Charlotte Nano, Festival-Organisationsleiterin, hat an alles gedacht: "Alles ist durchgeplant. Auch die Parade wurde angemeldet." Die Nachwuchsartisten zwischen sieben und 16 Jahren wollen Werbung machen für ihr Zirkusfestival auf dem Gelände des Stadtjugendrings in Heidelberg-Kirchheim. Vier Tage lang sind 160 Kinder die Stars in der Manege.

"Seit zehn Tagen bauen wir das Gelände auf", erklärt Nano. Die Vorbereitung dauert aber schon viel länger. Ende des Jahres 2014 begann sie mit der Suche nach Sponsoren. Im Mai 2016 begannen die Organisatoren des Kinder- und Jugendcircus Peperoni mit der Planung für das Festival. "Es ist ein großes gemeinsames Projekt mit vielen Helfern aus unserem Verein", freut sich Nano über die Bereitschaft zur Unterstützung.

Bei der ersten Veranstaltung der Peperonis vor fünf Jahren waren alle Shows ausverkauft. Auch in diesem Jahr wollen sie die 600 Plätze im Zirkuszelt mit Publikum füllen.

Die menschliche Fahne

Damit kein Sitz an den acht Shows in vier Tagen leer bleibt, haben sich die Heidelberger Verstärkung geholt. Die Kinderzirkusse Aladin, Paletti und Bachelli aus Mannheim und das Zirkus-und Artistikzentrum Köln (ZAK) kommen zur Unterstützung. Die Kölner waren auch beim ersten Festival vor fünf Jahren zu Gast, sagt Daniel Patschovsky, Leiter des ZAK, der selbst in Kindertagen bei Peperoni in Heidelberg mitgeturnt hatte. Die 13 Kölner Kids haben beim Zeltissimo einiges vor. Akrobatiknummern, Pyramidenbau und Diavolo - eine Jonglage-Form - haben sie einstudiert. Höhepunkt ist aber der sechs Meter hohe Chinesische Mast. "Das ist eine vertikal aufgestellte Stange, an der Kunststücke geturnt werden. Da können die Artisten hochklettern, runter rutschen oder die menschliche Fahne machen", erklärt Patschovsky. Bei dieser besonderen Fahne hängen die Kids - wie eine Stofffahne - waagrecht in der Luft und halten sich mit beiden Händen am Mast fest.

Jede Zirkusgruppe ist am Show-Programm beteiligt. Außerdem wird es Workshops für die Künstler-Kinder geben. "Dadurch kommt man in Kontakt und kann Neues erlernen", freut sich Organisationsleiterin Nano auf das Treffen der fünf Gruppen. Wenn nicht geturnt wird, helfen die Kinder gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern beim Ablauf. "Sie verteilen Programmhefte oder laufen mit dem Popcorn-Bauchladen herum", sagt Nano.

Wie die Profis in klein

Die Nachwuchsartisten trainieren seit Monaten mit ihren 24 Betreuern, um die wilden und atemberaubenden Akrobatiknummern zu erlernen. Trainerin Anna Weßling weiß, was die Zuschauer in der Manege erwarten wird: "Die Kinder fahren mit dem Einrad, es gibt eine Diavolo-Nummer, Jonglage und Luftakrobatik." Bei den Kunststücken hängen die kleinen Artisten auch am Trapez und wirbeln durch die Lüfte - wie die Profis, nur eine Nummer kleiner. "Die Kinder turnen in zwei Metern Höhe", erklärt Weßling. So können die Betreuer ihre Schützlinge ans Trapez hieven. Wie viele andere Trainer war Weßling als Kind im Peperoni-Zirkus aktiv und ist dabei geblieben. Dass die Trainer nichts verlernt haben, wollen sie bei der Varieté-Show am Freitag um 19.30 Uhr zeigen.