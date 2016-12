Kleine Koalas retten ihren Lieblingsbaum

Dani Vanreusel lässt ihr erstes Kinderbuch in Australien spielen - und hat Ideen für drei Geschichten im Kopf. Sie sollen sich erneut um den kleinen Koalabär Euko drehen. © Carow-Verlag

Heidelberg. Australien ist ihr Sehnsuchtsland. Und so liegt es nahe, dass Dani Vanreusels erstes Kinderbuch auf dem fernen Kontinent spielt. "Euko und die fliegenden Füchse" heißt das liebevoll illustrierte Werk, das die Wahl-Heidelbergerin für die Altersgruppe von vier bis sieben Jahren konzipiert hat.

Die Zielgruppe kommt nicht von ungefähr, schließlich hat die 41-Jährige zwei Söhne im Alter von drei und sechs Jahren. Und ihr Ältester ist zugleich ihr größter Fan, wie Dani Vanreusel im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet. Als jetzt ihr erstes Werk druckfrisch vorlag, "war mein Sohn überglücklich". "Guck mal, was meine Mama für mich gemacht hat", ist er noch immer total stolz. Und streckt zur Bekräftigung den Daumen hoch, als seine Mutter mit dem Reporter spricht.

Während sein kleinerer Bruder gerne die Bilder anschaut, mit dem Text aber noch nicht wirklich etwas anfangen kann, ist der Ältere begeistert vom Koalabären Euko und seiner Freundin Lilo. Unterstützt vom Papageienopa Oskar und dem chaotischen Wellensittich Tschirpo retten sie ihren Lieblings-Eukalyptusbaum vor den "fliegenden Füchsen".

Hilfe für Koala-Projekt Der ernste Hintergrund des fröhlich-optimistischen Kinderbuchs "Euko und die fliegenden Füchse" ist die Zerstörung der Eukalyptus-Wälder in Australien - der Lebensraum der Koalabären. Der herausgebende Carow-Verlag, gegründet 2012, teilt mit, dass Jahr für Jahr "mehr als 4000 Koalas durch menschliche Ursachen sterben". Ihr Lebensraum, die zusammenhängenden Eukalyptuswälder, werde mehr und mehr zerstört. Ein Teil des Bucherlöses soll deshalb den "Friends of the Koala Inc." im ostaustralischen New South Wales zugutekommen. Die gemeinnützige Organisation pflege nicht nur kranke Koalas, sondern kümmere sich auch um verwaiste Koalababys und helfe Landbesitzern, Flächen mit Eukalyptus-Baumsorten wieder aufzuforsten. Das 60-seitige Buch von Dani Vanreusel ist für 13,90 Euro als Hardcover oder für 4,50 Euro als E-Book erhältlich (ISBN: 39 44 87 30 68). bhr

Die Illustrationen bringen den Kindern die Tier- und Pflanzenwelt Australiens nahe - zugleich sensibilisiert das Buch dafür, mit der Natur sorgsam und nachhaltig umzugehen. Der Autorin ist es "eine Herzensangelegenheit, über die Zerstörung der Eukalyptuswälder und die Gefährdung ihrer Bewohner zu schreiben, um schon Kinder zu sensibilisieren, mehr über dieses Umweltthema zu erfahren".

Vor den Texten entstanden die Illustrationen, bei denen Dani Vanreusel in Acryl-Tusche-Aquarellstift-Mischtechnik arbeitete. Ihr zeichnerisches Talent entdeckte sie schon als Kind. Aber beruflich schlug sie einen anderen Weg ein. Nach dem Betriebswirtschaftsstudium arbeitete Vanreusel mehrere Jahre in München als Steuerberaterin. Schließlich sattelte sie um und ist jetzt als Berufsschullehrerin tätig.

"Cool - Heidelberg ist schön"

Für den Quereinstieg seien lediglich zwei Bundesländer in Frage gekommen: Thüringen und Baden-Württemberg, erzählt sie. Dani Vanreusel stammt aus dem thüringischen Arnstadt. Da hätte es nahegelegen, dass sie in ihre Heimat zurückkehrt. Stattdessen zog es sie nach Heidelberg. Die Stadt am Neckar hatte sie beim Besuch einer Freundin in Gaiberg kennengelernt. Ihr erster Gedanke: "Cool. Heidelberg ist schön."

Landschaftlich schön gelegen ist auch Arnstadt in der Nähe von Erfurt. "Aber an Heidelberg gefällt mir außerdem das kosmopolitische Leben, die weltoffene Atmosphäre." Außerdem lebte ihr Mann damals noch in Belgien - da lag die Stadt am Neckar schon näher als Thüringen.

Die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, hatte Dani Vanreusel schon vor zehn Jahren. Aber so richtig losging es, "seit ich Kinder habe". Seit 2010 arbeitete sie an "Euko und die fliegenden Füchse" - oft in den Ferien oder an den Abenden. Dabei bekam sie in der Endphase ganz besondere Rückendeckung von ihrem Ältesten: "Als ich die Bilder malte, sagte er: ,Mama, mach weiter. Ich geh' alleine schlafen'."

Für die 41-Jährige ist die kreative Arbeit ein guter Ausgleich zum Beruf. Und eine Möglichkeit, gedanklich in ihr Sehnsuchtsland zu reisen. Im Jahr 2007 machte sie den lange gehegten Traum wahr und flog zum Kontinent am anderen Ende der Welt. Warum gerade Australien? "Ich habe mir das seit meiner Kindheit gewünscht" - wahrscheinlich, weil auch ihre Mutter immer davon erzählte. Sie hatte dort entfernte Verwandte - aber als damalige DDR-Bürgerin keine Chance, jemals nach "Down Under" zu kommen.

Die Kinder, die in "Euko" stöbern oder sich daraus vorlesen lassen, können zumindest schon mal einen Vorgeschmack auf Australien bekommen. Und vielleicht in den nächsten Jahren noch einiges mehr darüber erfahren.

Denn die Geschichte soll fortgesetzt werden, bekräftigt Dani Vanreusel: "Ich habe Ideen für drei weitere Euko-Bände."