Bei einer Kundgebung am vergangenen Donnerstagabend auf dem Heumarkt in der Heidelberger Altstadt haben rund 200 Studenten das Nachtleben symbolisch zu Grabe getragen.

Heidelberg. Kneipen, Gaststätten und Discos in der Heidelberger Altstadt müssen künftig eine Stunde früher schließen als bislang. Das hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag entschieden.

Unter der Woche haben die Kneipen und Discos nun um zwei Uhr zuzumachen, in der Nacht zu Samstag und Sonntag um 4 Uhr. Bislang musste um 3 beziehungsweise 5 Uhr geschlossen werden. Zur Diskussion standen aber auch Sperrzeiten von 0 beziehungsweise 1 Uhr.

Bei einer Kundgebung am vergangenen Donnerstagabend auf dem Heumarkt in der Heidelberger Altstadt hatten rund 200 Studenten das Nachtleben symbolisch zu Grabe getragen. Mit der Aktion protestierte die vom Kulturreferat der Studierendenschaft gegründete Initiative "Lebendige Altstadt für Alle" gegen die drohende Ausweitung der Sperrzeiten für Bars in der Heidelberger Altstadt.

(miro/dls)