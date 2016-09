Konrad Zuse – Computerpionier

Informatikstudent Albert Marciniak erklärt dem Brasilianer Samuel Armbrust den Nachbau der Z3. © Birgit Schillinger

Wer hat eigentlich den ersten funktionstüchtigen, programmierbaren Computer gebaut? Es war der deutsche Bauingenieur Konrad Zuse, der 1941 mit seinem Modell Z3 Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat. Zuse war ein Genie, das erst allmählich die Anerkennung bekommt, die es verdient. Eine interaktive Ausstellung in der Alten Universität, Grabengasse 1, zeigt die Entwicklung von der Idee der ersten Computer bis zur ihrer Umsetzung.

Schon 1937 baute Zuse (1910 - 1995) die erste mechanische Rechenmaschine: Gemeinsam mit Freunden sägte er in monatelanger Handarbeit die zahllosen metallenen Schiebeplatten. Das riesige Modell füllte das Wohnzimmer seiner Eltern aus. Und es funktionierte - mit einem Staubsaugermotor als Antrieb: Die Z1 konnte addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Was heute selbstverständlich ist, war Zuses innovative Idee: Er wandelte die Zahlen ins Binärsystem um. Auch die Unterscheidung in Ein-/Ausgabe, Rechenwerk, Speicher und Programm hatte er sich überlegt.

Als Patent abgelehnt

In der englischsprachigen Ausstellung können Besucher die Z1 als 3D-Modell am Computer virtuell betrachten. Das Nachfolgemodell, die Z3, die dann nicht mehr nur mechanisch, sondern mit Relais arbeitete, wurde 2001 rekonstruiert - dieser moderne Nachbau kann in Heidelberg auf seine Rechenkünste getestet werden. Zuses Innovation wurde nicht gewürdigt: 1967 entschied das Bundespatentamt, dass dem Computer-Konstrukteur "mangels Erfindungshöhe" kein Patent erteilt werden könne.

Die Ausstellung findet zeitgleich zum Heidelberger Laureate Forum (HLF) statt. Das HLF versammelt in dieser Woche die weltbesten Mathematiker und Informatiker sowie 200 ausgewählte Nachwuchswissenschaftler zum Austausch und zur gegenseitigen Inspiration. Neben Vorträgen und Diskussionen werden die Naturwissenschaftler auch die Präsentation besuchen.

Konzipiert hat die Ausstellung eigens für das HLF der Berliner Informatikprofessor Raúl Rojas: "Wie ein 26-Jähriger 1936 solche hochmodernen Gedanken mit sich herumgetragen hat, und sich danach unermüdlich dem Bau seiner Rechenmaschinen widmete, obwohl die Welt am Abgrund stand, ist heute schwer zu verstehen." Zuses vorausschauendes Konzept, Rechner in Komplexitätsschichten zu strukturieren, heute als Mikroprogrammierung bekannt, dient als roter Faden der Ausstellung. Rojas ist voller Bewunderung: "Zuse hatte immer Vertrauen in die Zukunft. Seine Visionen sind heute umgesetzt."

Andreas Reuter, Informatikprofessor und Vorstandsmitglied der Stiftung HLF Foundation, kannte Zuse persönlich. Sein Vater arbeitete in der Zuse KG und Reuter ging als Oberstufenschüler dort ein und aus, durfte auch mal die Nachtschicht übernehmen. "Da habe ich meine ersten Erfahrungen in der Programmierung sammeln können. Für meine Schule schrieb ich ein Stundenplanprogramm." Reuter erinnert sich an dem Pionier Zuse: "Seine Stärken waren erstens intelligente Konzeptionsideen, zweitens enormer Fleiß und Durchhaltevermögen und drittens seine Begeisterungsfähigkeit."