Kultkneipe verliert Namensstreit

Heidelberg. Das Lokal in der Heidelberger Hauptstraße 142 ist Kult. Und das schon seit mehr als 37 Jahren. Jetzt ist Schluss - allerdings nur mit dem Namen. Ende Februar muss Geschäftsführer Ahmed Akkus sein legendäres "Hard Rock Café" umbenennen, das nur acht Jahre jünger ist als das erste gleichnamige Restaurant in London. Dies bestätigten gestern sowohl der Betreiber des "Hard Rock Cafés" in Heidelberg als auch Morten Petersenn von der Rechtsanwaltskanzlei Hogan Lovells, die die internationale Kette seit 2008 in der juristischen Auseinandersetzung mit dem Heidelberger Lokal vertritt.

Die Geschäftsführung des Heidelberger Lokals wollte keine weiteren Angaben zu dem Ausgang des Verfahrens machen. Man werde jedoch nicht schließen, sondern unter einem anderen Namen weitermachen.

Klassisches Plagiatsverfahren

„Hard Rock Café“ Am 14. Juni 1971 eröffneten die beiden amerikanischen Unternehmer Isaac Tigrett und Peter Morton das erste "Hard Rock Café" in London. Es liegt bis heute an der Old Park Lane zwischen Buckingham-Palast und Hyde Park in den Räumen einer ehemaligen Rolls-Royce-Vertretung. Zu den Stammgästen zählte unter anderem Eric Clapton. Der sicherte sich seinen Stammplatz, indem er seine Gitarre dort an die Wand hängen ließ. Einige Wochen später legte Pete Townshend, Gitarrist von The Who, nach und schickte ebenfalls eine Gitarre. Ab 1982 begannen Tigrett und Morton zu expandieren, eröffneten Cafés in Los Angeles, San Francisco, Chicago und New York City. Das erste lizensierte deutsche Restaurant eröffnete 1992 in Berlin. Es folgten München (2002), Köln (2003) und Hamburg (2011). Mittlerweile gibt es rund 170 "Hard Rock Cafés" auf der ganzen Welt. Die Restaurants kombinieren Rockmusik mit Fastfood und Erinnerungsstücken von Musikern. Die Kette verfügt mit mehr als 70 000 Ausstellungsstücken über die größte Musikexponatensammlung der Welt. [mehr...]

Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit mit einem Vergleich zu Ende. Es handele sich um ein klassisches Plagiatsverfahren, erläuterte Petersenn im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Heidelberger Lokal habe sowohl den Schriftzug als auch das Ambiente der Restaurantkette verwendet, und zwar ohne eine Lizenz dafür zu besitzen.

Das Besondere an dem Fall aus Sicht der Anwälte: Das Plagiat sei erfolgt, als es noch gar keine Lizenzen für ein "Hard Rock Café" in Deutschland gab. Die Kette begann nämlich erst 1982, weltweit zu expandieren. Aber bereits drei Jahre zuvor, am 23. Juni 1979 hatten die beiden Szene-Gastronomen Gerd Schüler und Michael Presinger das Lokal in Heidelberg zwischen Uniplatz und Heiliggeistkirche eröffnet. Die beiden rührigen Geschäftsleute, die übrigens auch die beiden seinerzeit bekannten Diskotheken Perkins Park in Stuttgart und das Dorian Grey am Frankfurter Flughafen gründeten, importierten die Idee des Londoner "Hard Rock Cafés" mit seinem Flair und seinen Musik-Exponaten in die Heidelberger Altstadt.

Aber erst sieben Jahre später entdeckte die weltweit agierende Kette den deutschen Markt, sicherte sich 1986 die Rechte und eröffnete 1992 schließlich das erste lizenzierte "Hard Rock Café" in Berlin.

Die zweite Besonderheit des nun beendeten Rechtsstreits: 14 Jahre lang hat die Restaurantkette von dem Heidelberger Lokal gewusst, aber juristisch nichts dagegen unternommen. Nur 1992 ging sie gegen die Heidelberger Gastronomen mit einer einstweiligen Verfügung vor, zog sie aber nach dem Widerspruch aus Heidelberg wieder zurück. Damit habe sie ihren Anspruch auf die alleinige Führung des Namens verwirkt, urteilte im Jahr 2010 das Mannheimer Landgericht. Zwei Jahre zuvor hatte die Restaurantkette erneut den Kampf gegen das Heidelberger Plagiat aufgenommen. Das Verfahren landete schließlich vor dem Bundesgerichtshof. Dieser entschied im Jahr 2013, dass das Heidelberger Lokal zwar weiterhin den Namen tragen dürfe, allerdings müsse es deutlich machen, dass es keine Filiale der weltweit operierenden Kette sei und eigenständig arbeite.

Seit dieser Zeit steht auf jeder Seite der Homepage "www.hard-rockcafe.de" und auch im Lokal überall deutlich erkennbar der Hinweis, dass der Laden nicht Teil der großen Kette ist: ",Dieses Hard Rock Café' gehört nicht zu der global agierenden Hard Rock Gruppe, die international Restaurants unter der Bezeichnung ,Hard Rock Cafe' betreibt. Wir garantieren, dass unser Restaurant in Heidelberg nicht durch Lizenzverträge oder sonstige Vereinbarungen mit der ,Hard Rock'- Gruppe verbunden ist."

Auch dürften in Heidelberg keine T-Shirts und keine weiteren Werbeartikel rund um die Marke "Hard Rock Café" verkauft werden. Denn mit jedem Verkauf würden erneut Markenrechte verletzt werden, so das Urteil der Richter.

Mit dem nun gefundenen Vergleich firmiert das Heidelberger Lokal spätestens ab März nicht mehr unter dem Namen "Hard Rock Café". Im Gegenzug verzichtet die Restaurantkette auf alle weiteren Schadenersatzansprüche.