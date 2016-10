Kwame zieht nach Rostock

Gebürtig in Heidelberg, bald in Rostock daheim: Gorilla Kwame. © zoo

Die Besucher des Heidelberger Zoos haben am Wochenende Abschied von Kwame genommen. Das junge Gorilla-Männchen, das 2011 in Heidelberg geboren wurde, verlässt in dieser Woche seine Gruppe und wird künftig im Zoo Rostock leben. In einigen Jahren wird Kwame geschlechtsreif. "Dann soll er dort als Silberrücken die Gruppe leiten und für Nachwuchs sorgen", teilt der Heidelberger Zoo mit.

Die Eltern des quirligen Männchens sind Silberrücken Bobo und Weibchen N'Gambe. Obwohl es für N'Gambe das erste Junge war, habe sie bei der Aufzucht alles richtig gemacht, so der Zoo. "Sie kümmerte sich gut um den Kleinen, so dass er seine ersten fünf Jahre mit seinen Eltern und zwei weiteren Weibchen in Heidelberg verbringen durfte."

Bis zu einem Alter von sieben bis zehn Jahren können junge Männchen in ihrer Gruppe bleiben. Danach besteht die Gefahr, dass sie dem Silberrücken Konkurrenz machen. Da er schon unabhängig von seiner Mutter ist, macht Kwame bereits jetzt mit fünf Jahren den Schritt in eine neue Gemeinschaft. Die Tierpfleger aus Heidelberg und Rostock haben sich in den vergangenen Wochen gegenseitig besucht, um Kwame beziehungsweise seine neuen "Mitbewohnerinnen" kennenzulernen. Auch für die Reise Richtung Ostsee in einer Transportkiste haben die Heidelberger mit dem fünfjährigen Gorilla schon geübt. Zwei Pfleger werden die ersten Tage in Rostock bei ihm bleiben. fab/zg