Ladendieb in U-Haft

Heidelberg. Auf hochwertige Sonnenbrillen hatte es ein mutmaßlicher Ladendieb in der Altstadt abgesehen. Da der 34-Jährige nach Polizeiangaben mehr als einmal Waren mitgehen ließ und bei seiner Flucht eine Mitarbeiterin verletzt hat, sitzt er jetzt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Körperverletzung und Nötigung in Untersuchungshaft.

"Die Verkäuferin eines Optikfachgeschäfts konnte beobachten, wie der Mann die Sicherung einer Markensonnenbrille entfernt und die Brille eingesteckt hat", berichtet ein Polizeisprecher. Als sie ihn am Ausgang aufhalten wollte, habe der Mann sie mit solcher Wucht zur Seite gestoßen, dass sie ambulant in einer Klinik behandelt werden musste.

Zeugen halten Verdächtigen fest

Nur zwei Stunden später seien in einem anderen Optikgeschäft zwei Brillen gestohlen worden. Doch hier habe ein Mitarbeiter den 34-Jährigen verfolgt und mit einem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. "Bei der Festnahme war der Mann so renitent, dass er in Handschellen und Fußfesseln auf die Wache gebracht werden musste", so der Sprecher. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts erließ wegen Fluchtgefahr Haftbefehl. Die Polizei untersucht nun, ob der 34-Jährige für weitere Taten infrage kommt. sin