Land will die Justiz stärken

Heidelberg. "Das hat es in meiner Amtszeit noch nicht gegeben - und ich bin seit 1993 in der Justiz": Landgerichtspräsident Frank Konrad Brede ist genauso begeistert wie Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kretz und der Leitende Oberstaatsanwalt Romeo Schüssler. 4,25 neue Planstellen richtet das Land am Heidelberger Justizzentrum ein. Dieses Versprechen hat der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) gestern persönlich überbracht. Landesweit sollen 74 neue Stellen entstehen.

Angesichts von 213 fehlenden Stellen in der baden-württembergischen Justiz sei das "ein Anfang", räumt Wolf ein. Doch im ersten Jahr der Legislaturperiode könne sich das sehen lassen. Er werde sich dafür stark machen, dass auch im Doppelhaushalt 2018/19 weitere Planstellen ermöglicht werden. Im März oder April begännen bereits die Beratungen dafür.

Ausbau des Justizzentrums

Mitarbeiter der Heidelberger Justiz Am Landgericht gibt es 75 Beschäftigte: 26 Richter, acht Rechtspfleger, 20 Mitarbeiter im Service, fünf in der Verwaltung und elf Wachtmeister. Das Amtsgericht Heidelberg beschäftigt 120 Mitarbeiter. Davon sind 27 Richter, 20 Rechtspfleger. Dazu kommen Serviceteams und Gerichtsvollzieher. Am Amtsgericht Sinsheim arbeiten fünf Richter. Am Amtsgericht Wiesloch sind sechs Richter beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat 77 Beschäftigte. Davon sind 24 Staatsanwälte, fünf Amtsanwälte und sieben Rechtspfleger.

1,25 Stellen bekommt das Landgericht, eine geht ans Amtsgericht, und zwei neue Stellen entstehen bei der Staatsanwaltschaft. "Das sind ausgesprochen gute Nachrichten", verweist Brede darauf, dass seine Kollegen "seit Jahren weit jenseits der üblichen Arbeitszeiten beschäftigt sind, um die Last der Verfahren zu bewältigen". Bei Wochenarbeitszeiten "eher im Bereich von 50 und 60 Stunden" sei eine Entlastung dringend nötig. Krankenstände "auch aufgrund der ständigen Überlastung" hätten den Personalbestand zum Teil auf 80 Prozent der benötigten Mitarbeiter gedrückt.

"Die Herausforderungen verändern sich in einem rasanten Tempo", nennt Wolf die sozialen Netzwerke mit Beleidigungen und weiteren Straftatbeständen als Beispiel. "Wenn man die Polizei stärkt, muss man auch die Justiz stärken", geht Wolf auf einen weiteren Aspekt ein. Für Polizeibeamte sei es "frustrierend, wenn Fälle im Flaschenhals der Justiz steckenbleiben". Die neuen Stellen sollen "in der Fläche" entstehen. Beim Wachpersonal sind 21 neue Stellen in einer Art "Einsatzgruppe geplant", die nach Bedarf angefordert werden könne.

Wolf nahm an einer Klausurtagung der baden-württembergischen CDU in der Stadt teil. Das nach seinen Worten "gelungenste Justizzentrum des Landes" hat er bereits vor ein paar Monaten besucht - zur Amtseinführung des Landgerichtspräsidenten Brede im Juli. Doch weil das Nachlassgericht künftig zum Amtsgericht gehört, soll das Ende 2011 eingeweihte Justizzentrum zwischen Kurfürsten-Anlage und Bahnhofstraße ausgebaut werden. Bislang war es im Notariat in der Vangerowstraße untergebracht. Von zwei denkbaren Möglichkeiten - Räume im alten Notariat anzumieten oder das Justizzentrum auszubauen - bevorzuge das Land die zweite, nämlich alles unter ein Dach zu bekommen. Möglich mache das eine Aufstockung, die von außen nicht sichtbar sein werde, erklärt Wolf. Ein Querriegel hat nur vier Stockwerke und soll um eine Etage erhöht werden. Das ringförmige Gebäudeteil außenherum hat fünf Stockwerke. Das Land ist Mieter.