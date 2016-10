„Lässt Unbehagen zurück“

Vom "erschreckenden, haarsträubenden Umgang mit Waffen" ist die Rede, und dass der Fall "erhebliches Unbehagen zurücklässt": Das Landgericht Heidelberg hat einen 78-Jährigen ehemaligen Sportschützen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Während der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff die Urteilsbegründung vorliest, sitzt der - bis dahin nicht vorbestrafte - Senior G. neben seiner Verteidigerin Miriam Weis und nickt immer wieder zustimmend mit dem Kopf. Ein paar Minuten später ist er nach insgesamt neun Monaten Untersuchungshaft wieder ein freier Mann und nimmt tief gerührt seine Lebensgefährtin in die Arme. Der hatte er bis dahin nur aus Distanz liebevolle Blicke zuwerfen können.

17 Pistolen und Revolver verkauft

Waffengesetz Das Waffengesetz (WaffG) regelt den Umgang mit Waffen, also den Erwerb, die Lagerung, den Handel und den Besitz. Strafvorschriften sind in den Paragrafen 51 bis 54 geregelt. In der Folge des Amoklaufs von Winnenden am 11. März 2009 wurde das Waffengesetz verschärft. Ein Jugendlicher hatte die Tat mit den Waffen seines Vaters, eines Sportschützen, verübt. Gleichzeitig profitierten Besitzer illegaler Waffen - zum Beispiel von Erbstücken - bis 31. Dezember 2009 von einer begrenzten Amnestie und konnten die Stücke bei Polizei und Waffenbehörden schadlos abgeben. Seither müssen auch legale Waffenbesitzer - etwa Sportschützen, Jäger oder Personenschützer - ihre Waffen besonders in der Wohnung sichern und jederzeit mit einer Überprüfung rechnen. Verstoßen sie gegen diese Aufbewahrungspflicht, machen sie sich strafbar.

Legal wird er nie wieder eine Pistole oder einen Revolver in der Hand halten. 17 Waffen hatte der Senior aus Heidelberg im Zeitraum von gut einem Jahr von einem Schützenbruder - der in Altlußheim ein legales Waffengeschäft betrieb - übernommen und an andere weitergegeben. Dabei habe der "Opa", wie der Angeklagte in abgehörten Telefonaten von seinen Abnehmern genannt wurde, "hoch kriminell" und "konspirativ" agiert, begründete Staatsanwältin Dorothee Acker-Skodinis ihren Antrag auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Er habe mit seiner Flucht vor dem ersten Prozesstermin 2015 und der Tatsache, dass er danach über ein Jahr bis zu seiner Festnahme nie ohne Waffe unterwegs gewesen sei, gezeigt, "dass er seine eigenen Regeln aufstellt". Als er schließlich vor dem Haus seiner Lebensgefährtin in Rohrbach festgenommen wurde, steckte in seinem Hosenbund eine selbst zusammengebaute Schreckschusspistole. Sie wurde zunächst übersehen. Der 78-Jährige entsorgte sie kurzerhand unter dem Beifahrersitz eines Polizei-Einsatzwagens, wo sie vor der Fahrt zum Haftrichter gefunden wurde, wie er fast süffisant berichtet hatte.

Fast alle der zum Preis zwischen 600 und 1200 Euro weitergegebenen Waffen sind heute verschwunden. "Ich denke, der hat sie in die Türkei verkauft", hatte G. mit Blick auf einen seiner Kunden am ersten von zwei Prozesstagen erklärt. Er selbst machte pro Stück angeblich nur zwischen 150 und 250 Euro Gewinn. Verteidigerin Weis betont, dass ihr Mandant mit der Gefängniszeit schon sehr bestraft worden sei: "Er wollte sich lieber umbringen als wieder in Haft", begründet sie, dass der 78-Jährige zuletzt wohl stets mit Waffe unterwegs war. Nicht aus Geldgier, sondern um seine magere Rente von 300 Euro monatlich aufzubessern, habe er zugestimmt, für die legal kaum verkäuflichen Stücke aus dem Tresor des Bekannten Abnehmer zu suchen.

Der Sportschütze und der Waffenhändler waren ursprünglich legale Waffenbesitzer gewesen. "Wir sehen hier, dass auch solide und bis dahin unbescholtene Bürger nicht gegen die Versuchungen im Umgang mit Waffen gefeit sind", fasst der Vorsitzende Richter Mühlhoff zusammen.

"Es tut mir sehr leid, ich bereue die ganze Sache sehr. Das war eine Riesendummheit", hat der Angeklagte noch vor dem Urteil gesagt. Den Rest seines Lebens wird er ohne Waffen leben müssen. Ob er das kann? Staatsanwältin und Richter hegen gewisse Zweifel. "Immerhin, die Quelle K. ist versiegt", verweist Mühlhoff auf den bereits ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilten ehemaligen Waffenhändler.