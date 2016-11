Lauschige Hütte im Stadtkern

Draußen ziehen unermüdlich Autos, Straßenbahnen und Busse ihre Schleife um den Bismarckplatz, rundum herrscht vorweihnachtliche Betriebsamkeit in den Geschäften. Mittendrin bietet eine urige Holzhütte auf der Grasfläche ab sofort eine Oase der Schweizer Gemütlichkeit: Heute öffnet die "Baracca Zermatt". Gäste können hier den Winter über (bis 18. März) eine Auszeit sowie leckere Fondue-Menüs genießen. Ein Stück Schweiz hierher zu importieren verlangte den Initiatoren indes jede Menge Pioniergeist und Flexibilität ab.

Zwar sind Königstuhl und Heiligenberg eher überschaubare Anhöhen im Vergleich zum Matterhorn - aber immerhin gibt es in der Universitätsstadt eine Bergbahn. Heidelberg ist ferner genauso wie Zermatt eine Touristenstadt, und beide haben kleine Weinanbaugebiete. Diese Gemeinsamkeiten haben Heidelberg Marketing-Chef Mathias Schiemer und "Baracca"-Projektleiter Marcus Jöst herausgearbeitet - und befunden, dass hier der beste Ort sei, das gastronomische Konzept der "Baracca Zermatt" erstmals außerhalb der Schweiz zu präsentieren. In Basel und Zürich gibt es die Holzhütten-Bewirtung seit ein paar Jahren. Bei Fondue und anderen Schweizer Leckereien soll die Zeit ein wenig langsamer werden.

Alpenhaus aus Bayerischem Wald

„Baracca Zermatt“ Hinter dem Namen "Baracca Zermatt" steckt ein auf die Wintersaison beschränktes gastronomisches Angebot. Auf der Grünfläche des Bismarckplatzes ist vom 18. November bis 18. März eine Holzhütte platziert, in der bis zu 80 Personen Schweizer Gemütlichkeit erleben sollen. Im Mittelpunkt stehen Fondue-Menüs für 49 (Käse) bzw. 59 (Fleisch) Euro. Zwei Baracca-Zermatt-Hütten gibt es seit Jahren in Basel und Zürich. Heidelberg ist die erste Stadt außerhalb der Schweiz, in die das Konzept exportiert wird. Geöffnet ist die Hütte Dienstag bis Sonntag ab 18 Uhr. Warme Küche bis 22 Uhr. Infos im Internet unter www.baracca-zermatt.de.

Im Zentrum der rund 80 Plätze bietenden Hütte lodern Flammen: Ein Kaminofen sorgt für Wärme und Behaglichkeit. Wer mag, setzt sich zum Apéro auf eine fellbelegte Bank oder einen Schlitten mit rustikalen Decken. Das Essen selbst soll genüsslich und ohne Zeitdruck ("drei Stunden sollten Sie sich Zeit nehmen fürs Fondue-Menü"), verspeist werden. "Aber auch nach drei Stunden werfen wir Sie nicht raus", betont Jöst augenzwinkernd.

Wer durch die Tür und den Windfang aus grobem Wollstoff tritt, den empfängt Käseduft. Eigentlich sollte eine Original Schweizer Posthütte hier für vier Monate aufgebaut werden. Solche Hütten stehen rund um das Matterhorn auf den Pfaden von und nach Frankreich und Italien. Aber in der Realisierungsphase stellte sich das als nicht machbar heraus. Schweizer Steuergesetze seien die Ursache gewesen, erklärt Jöst.

Die Lösung bot ein Zimmereibetrieb im Bayerischen Wald, der eine deutsche Hütte liefern konnte. In Heidelberg wurde sie dann eingerichtet mit Möbeln und Kronleuchtern, die der Zermatter Künstler, Designer und Architekt Heinz Julen gefertigt hat. Im März soll sie wieder im Bayerischen Wald eingelagert werden - bis zum nächsten Einsatz in Heidelberg, denn die Kooperation von Heidelberg Marketing und den Zermattern ist auf fünf Jahre angelegt. Der Hütten-Transport war nicht die letzte Schwierigkeit, die aus dem Weg geräumt werden musste. Bis kurz vor der Eröffnung bangten die Organisatoren um die Weinlieferung aus dem Wallis. Der Grund: Der Rebensaft war aus EU-Sicht in den falschen Flaschen abgefüllt. "Wir hatten alle nötigen Papiere, aber der Zoll bemängelte die Flaschengröße von 0,7 Litern, wie sie in der Schweiz üblich ist", erzählt Jöst. Der Wein mit den extra angefertigten "Baracca"-Etiketten musste zurück ins Wallis und umgefüllt werden- in 0,75-Normalflaschen - die aus Deutschland importiert wurden.

Ohne Gaudi

Rechtzeitig am Morgen der Vorpremiere für geladene Gäste rollte das Getränk auf den Bismarckplatz. Auch im Fall des aus EU-Sicht offenbar zu fetten Schweizer Käses fürs Fondue war eine pfiffige Idee gefragt: Umgearbeitet in eine in der Schweiz gefertigte Mischung mit allem, was in die herzhafte Tunke gehört, reduzierte sich der Fettgehalt aufs zulässige Maß.

Die Gäste sollen sich damit aber nicht beschäftigen müssen- sie sollen sich entspannen und genießen. Eine "VIP-Hütte" sei die "Baracca" nicht, betonen die "Hüttenwirte": "Jeder kann und soll kommen", ergänzt Jöst. Die Preise seien knapp kalkuliert und lägen deutlich unter dem, was man in der "Baracca" in Basel oder Zürich zahlt. Auf Hüttengaudi wird komplett verzichtet: Allenfalls leise Zither-Musik ist angedacht. "Laut haben wir in Heidelberg schon genug", betont Schiemer.