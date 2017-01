„Luft für Investitionen gegeben“

Heidelberg. 66 000 Patienten sind stationär behandelt worden, 56 000 Patienten teilstationär und mehr als eine Million Patienten sind ambulant behandelt worden: Hinter dem Heidelberger Universitätsklinikum liegt erneut ein erfolgreiches Jahr. Klinikum und Fakultät haben zusammen rund 975 Millionen Euro erwirtschaftet. Trotz der großen Investitionen in Klinikbauten und medizinisches Gerät stand am Ende eine "schwarze Null" unter der Bilanz. Das haben Mitglieder des Vorstandes am Mittwochabend beim Neujahrsempfang mit rund 150 geladenen Gästen in der Caféteria der Medizinischen Klinik im Neuenheimer Feld berichtet.

Für den Leitenden Ärztlichen Direktor Guido Adler war es der letzte Neujahrsempfang in Heidelberg, zu dem er unter anderem Klinikchefs, Politiker, Personalrat und Vertreter der Krankenkassen begrüßte: Adler hat seinen Fünfjahresvertrag nicht verlängert und übergibt die Leitung im Juni an die Kinderärztin Annette Grüters-Kieslich, Direktorin der Klinik für Pädiatrie mit Endokrinologie und Diabetologie an der Berliner Charité.

Es könne keinen besseren Moment für diesen Stabwechsel geben, betonte Adler mit Blick darauf, dass das Uniklinikum "glänzend dastehe". Die Zusammenarbeit zwischen Klinikum und Fakultät sei hervorragend, die Medizin gehöre zu den besten und die Wissenschaftler zu den weltweit am häufigsten zitierten. 2018 soll die neue Chirurgie fertig werden. Das Konzept des Heidelberger Klinikrings habe sich bewährt, betonte Adler mit feiner Anspielung auf die heiß diskutierte Verkehrssituation im Neuenheimer Feld: 19,5 Tonnen Wäsche verarbeitet die Wäscherei täglich aus dem Klinikbetrieb und die Küche 4,5 Tonnen Lebensmittel. Ohne die dafür genutzten Verbindungstunnel müssten Versorgungsfahrzeuge den Transport übernehmen. Herausforderungen der Zukunft und "Belastung für alle Kliniken" seien laut Adler die multiresistenten Keime, die dank konsequenter Hygienemaßnahmen und reichlich Vorsorge am Medizinzentrum im Neuenheimer Feld in Schach gehalten worden seien. "Wir freuen uns riesig, wenn die schneidenden Disziplinen zu uns ziehen", freut sich auch Hugo Katus, "Hausherr" und Sprecher des Zentrums für Innere Medizin, auf die Fertigstellung der neuen Chirurgie 2018 direkt neben der Medizinischen Klinik.

Personalien der Medizinischen Fakultät Renommierte Wissenschaftler wurden 2016 mit bedeutenden Preisen geehrt, etwa der Virologe Ralf Bartenschlager mit dem Lasker Award. Außerdem hat Bartenschlager einen neuen Sonderforschungsbereich zu Hepatitis-Infektionen eingeworben. Der Neuropathologe Andreas von Deimling erhielt den Deutschen Krebspreis, der Medizinhistoriker Wolfgang Eckart und der Tropenmediziner Thomas Junghanss das Bundesverdienstkreuz sowie der Tumorpathologe Georg Gdynia den Landesforschungspreis für angewandte Forschung. Till Bärnighausen hat die Alexander von Humboldt-Professur - die höchstdotierte Stiftungs-Professur in Deutschland - für Global Health angetreten. Carsten Müller-Tidow leitet ab Februar die Hämatologie in Heidelberg - und löst den weltweit renommierten Anthony D. Ho ab. Jürgen Bauer (Bethanien-Krankenhaus) hat die Robert-Bosch-Stiftungsprofessur für Geriatrie übernommen. Seit Januar leitet Svenja Taubner das neu benannte Institut für Psychosoziale Prävention.

975 Millionen Euro Umsatz haben Klinik und Fakultät im vergangenen Jahr erwirtschaftet, berichtete die Kaufmännische Direktorin Irmtraut Gürkan. 116 000 sogenannte Case-Mix-Punkte, die "harte Währung" bei der Abrechnung mit den Krankenkassen, sind erarbeitet worden. Das waren 1000 Punkte mehr als im Vorjahr. Das positive Ergebnis habe "Luft für Investitionen" gegeben, ergänzte Gürkan, und sei vor allem der großen Leistungsbereitschaft der insgesamt 12 800 Mitarbeiter zu verdanken. Investiert wird in Gebäude und Gerätschaften. So verfüge man seit der Installation des "Cyberknife" nun über alle Verfahren der Krebsbehandlung in Heidelberg, die es weltweit gebe - "zum Wohl unserer Patienten". Die Innovationen sind kostspielig: Über 300 Millionen Euro im Jahr muss das Universitätsklinikum für Darlehen und Schuldendienst aufbringen, dafür allein seien 20 Millionen Euro im Jahr an Abschreibungen nötig.

14-Jähriger am Herz operiert

Auch bei den 15 Beteiligungen und 13 Töchtern - zu denen auch das 2013 übernommene Kreiskrankenhaus in Heppenheim gehört - sei "sehr vieles erreicht" worden, fasste Gürkan zusammen. Dekan Wolfgang Herzog ging auf die vielen Auszeichnungen ein (siehe Infobox).

Der jüngste Patient war 22 Wochen alt - die älteste 106 Jahre, berichtete Pflegedirektor Edgar Reisch Verblüffendes. "Beide gesund nach Hause entlassen worden", freute er sich. "Der leichteste Patient wog nur 310 Gramm, der schwerste 265 Kilo", hatte Reisch noch eine andere spannende Zahl in der Statistik gefunden. Besonders gerührt hat ihn der Fall eines 14-jährigen Vollwaisen, der das ganze Jahr über im Klinikum mit einem Kunstherzen gelebt habe und am 31. Dezember ein Spenderherz erhielt. "Er erholt sich sehr gut", gab Reisch den Behandlungserfolg wieder - verbunden mit "großem Respekt für die erbrachte Pflegeleistung" seiner Mitarbeiter.