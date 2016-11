„Luther hätte ich auch eingeladen“

Jakob Köllhofer wurde am 26. September 1947 in Kiechlinsbergen am Kaiserstuhl geboren und wuchs dort auf. Nach dem Abitur 1966 in Emmendingen studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg und Vergleichende Literatur in Heidelberg und Sussex.

Seit 1970 lebt er in Heidelberg. Er gründete die Theatergruppe tags am Germanistischen Seminar, leitete in Interims-Funktion die Goethe-Gesellschaft und gründete die Eichendorff-Gesellschaft mit.

Er arbeitete im Beraterkreis der früheren OB Beate Weber mit und gehört seit einigen Jahren zum ThinkTank von OB Würzner.

Er ist Mitglied der Initiative "Haus für Afrika", das Häuser für AIDS-Waisen baut, und Vorstandsmitglied im Verein "Hausmusik".

Die Bürgermedaille erhält Jakob Köllhofer am Samstag, 26. November, um 17.30 Uhr im Großen Ratssaal. Um 20 Uhr erzählt er auf Einladung des Freundeskreises im DAI (Sofienstraße 12) im Dialog mit Jörg Tröger seinen Werdegang ("Jakobs Weg"). Eintritt frei.