„Luther hätte ich auch eingeladen“

Herr Köllhofer, nehmen Sie Auszeichnung an?

Jakob Köllhofer: Ja. Ich finde, in Ihrer Schlichtheit ist sie sehr attraktiv. Die Bürgermedaille ist keine Ehrenbürgerschaft. Wenn mein Engagement für diese Stadt als etwas empfunden wird, das einem engagierten Bürger entspricht, ist das großartig. Man fördert damit eine Haltung. Da bin ich wie ein Römer zu Rom: ein Heidelberger zu Heidelberg.

War es schon immer ein Traum für Sie, ein Kulturhaus zu leiten?

Köllhofer: Ich hatte immer den Wunsch nach "Welt", aber auch ein großes Bedürfnis nach "Tun". Also lag es nahe, dass ich mich für die diplomatische Welt interessierte. Dafür, Kulturen zu vernetzen und zu verbinden, Deutungsrahmen zu schaffen für mehr Verständnis untereinander. Mein großes Interesse galt dem Zement zwischen den Teilen eines Mosaiks, nicht den Steinchen. Auf meiner Suche nach einem Lehrer kam ich zum Anglisten Rudolf Sühnel nach Heidelberg.

Sie haben als Anglistik-Student die bewegten 1970er Jahre erlebt?

Köllhofer: Ja. Und als Anglist habe ich sehr früh zur Theatergruppe gefunden, weil das Spiel das rein akademische Fach überschritt. Es brauchte eine andere Energieform für mich. Eine Philologie, die in sich selbst bleibt, war nicht mein Wunsch. Aber dass man daraus gutes Theater macht, dass man vorliest... dass man sich Mühe gibt beim Gedichte lesen - damit der Zuhörer etwas erfährt - lag mir am Herzen. Das hat mich zu Shakespeare gebracht. Und nach England. Dort musste man pro Woche zwei Essays abliefern - und zwar gut begründete. Das war hier in unserem System gar nicht durchsetzbar. Jedenfalls nicht zu vergleichen mit den in der Regel langweiligen Hausarbeiten. Trotzdem sind manche damit etwas geworden.

Und wie kamen Sie ans DAI?

Köllhofer: Der gute Sühnel lud mich ein zu seinem 70. Geburtstag. Einer seiner Doktoranden hatte das Angebot, im DAI zu arbeiten, ausgeschlagen. Und Sühnel fragte mich: Hätten Sie Lust? Ich war damals diesem Haus gegenüber sehr arrogant. Es war ja ein völlig isolierter, stigmatisierter Ort. Jeder, der auf sich hielt, blieb ihm fern. Das Haus hatte einfach so viele unglückliche Entscheidungen in der Programmarbeit getroffen. Und ich brauchte Geld und dachte, ich werde kurzfristig einen Aushilfsjob machen. Da wurde der amtierende Direktor abberufen und mich erreichte ein Telex: "Mister Köllhofer - acting chief", was ich wie ein Aufruf zur verantwortlichen Gestaltung las. So fing es an.

Wie ging es los?

Köllhofer: In meinem ersten offiziellen Programm habe ich Rudi Dutschke eingeladen. Heute würde ich sagen, das war wirklich ein genialer Schachzug. Denn damit konnte ich dieses Haus über Nacht entstigmatisieren. Ich habe die Antifaschisten, die vor dem DAI zur Mahnwache mit Fackeln standen, reingeholt und mit ihnen über die Todesstrafe diskutiert, gegen die wir ja auch waren. Und so hat sich das Haus geöffnet, wurde jugendfreundlich und zunehmend ernst genommen. Wir haben keines der heißen Eisen ausgelassen, haben uns gegen den Irakkrieg gestelltn - sehr eindeutig....

Und Sie haben das Haus auch baulich verändert.

Köllhofer: Das DAI war eine alte Villa. Daher war es wichtig, vor allem einen großen Saal zu schaffen, um über einen Raum für mindestens 300 Personen zu verfügen. Wir hatten die Bauleitung und bei diesem Umbau viel selbst beigesteuert. Wir brauchten auch einen Freundeskreis - der zählt fast 5000 Mitglieder.

Wäre das DAI auch an anderer Stelle denkbar?