„Man kann auch im Alter ungestüm und impulsiv sein“

Warum nicht mit Hillary Clinton beginnen? Schließlich ist die amerikanische Präsidentschaftskandidatin etwa im Alter von Christine Westermann und hat nun, mit 68, vielleicht die größte Aufgabe ihres Lebens vor sich. Und in Westermanns Buch geht es doch darum, dass das Leben jenseits der 65 noch lange nicht ausgelebt sein muss. Würde sie sich solch einen großen Schritt wie Clinton auch noch zumuten? Erstens, fragt die Moderatorin im Gespräch mit dem "MM" zurück: "Würde man das auch einen Mann fragen?" Und zweitens: Natürlich würde sie sich das zutrauen. "Man hat doch im Alter eine besondere Gelassenheit und kann trotzdem ungestüm und impulsiv sein. Wenn sich die Chance ergibt, Gas zu geben, dann sollte man auch auf die Tube drücken."

Lesung im Augustinum

"Da geht noch was" heißt das Buch, mit dem die in Mannheim aufgewachsene Moderatorin auf Lesereise ist. Am vergangenen Freitag: ein Auftritt in der Seniorenresidenz Augustinum im Heidelberger Emmertsgrund. Durchaus ein ungewöhnlicher Ort für ihre Lesung, findet Westermann. Allerdings berichtet sie später von einem "sehr freundlichen, fast schon begierigen Publikum".

Christine Westermann Christine Westermann wurde 1948 in Erfurt geboren, wuchs aber in Mannheim auf. Dort besuchte sie das Bach- und Tulla-Gymnasium. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie als freie Mitarbeiterin des "Mannheimer Morgen". Heute lebt die Radio- und Fernsehjournalistin in Köln. Beim Westdeutschen Rundfunk hat sie zahlreiche Sendungen moderiert. Die wohl erfolgreichste war "Zimmer frei" (1996 bis 2016). Das Format wurde 2000 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Westermann ist als große Bücherliebhaberin bekannt und gehört seit 2015 zur Besetzung der Neuauflage von "Das Literarische Quartett" (ZDF). Selbst hat Westermann bisher fünf Bücher veröffentlicht, das neueste ist "Da geht noch was" (2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch).

Und schließlich geht es in ihrem Buch eben ums Altern. Auch wenn die 67-Jährige es nicht als Ratgeber verstehen will: Sie kann ihren Zuhörern durchaus mitgeben, was so manch anderem auf der "Zielgeraden des Lebens" (Westermann) bisweilen abhandenkommt: Gelassenheit, Lebenslust, Selbstvertrauen.

Und Unbeschwertheit. Vor zwei Wochen lief die letzte Folge der preisgekrönten Kultsendung "Zimmer frei". 20 Jahre lang hat Westermann mit dem Münsteraner Musik-Professor Götz Alsmann Prominente dort durch eine WG-Prüfung geschickt, hat Süßgebäck mit Golfschlägern durch die Luft gewirbelt oder Küstennebel getrunken. Auch wenn ihr vor allem das Team fehlt: Der Abschiedsschmerz scheint sich in Grenzen zu halten. "Es gab immer auch ein Leben neben der Sendung Zimmer frei." Und dafür hat sie jetzt eben noch mehr Zeit. "Der Gedanke, dass das Leben endlich ist, hatte mich vor ein paar Jahren wehmütig gemacht. Dann habe ich beschlossen, einfach noch viel in die verbleibende Zeit zu packen."

Westermann weiß nicht, was sie mit 80 Jahren machen wird. Sie weiß aber, dass es ihr bis dahin sicher nicht langweilig wird. Seit einem Jahr moderiert sie das "Literarische Quartett" im ZDF, gerade hat sie begonnen, ein neues Buch zu schreiben. "Ich würde gerne noch mal in etwas hineintauchen." Auch über ein Studium hat die Journalistin daher schon nachgedacht, denn eine Uni hat sie nie besucht. Vielleicht Germanistik? Vielleicht ist ihre Art, Bücher zu besprechen, aber auch so authentisch und glaubhaft, weil sie eben wirklich als Leserin, nicht als Germanistin an die Sache herangeht?

Nicht mehr viel Zeit, gleich betreten die Zuhörer den großen Saal im Augustinum. Also noch ein paar Minuten, um mit Christine Westermann über ihre alte Heimat, die Kurpfalz, zu sprechen. In Heidelberg, so die 67-Jährige, sei sie in ihrer Jugend oft um die Häuser gezogen. Dafür sei die Universitätsstadt einfach besser geeignet gewesen, damals Ende der 60er. "Das war mehr Hölle als in Mannheim."

Nur noch selten in Mannheim

Auch wenn es aus Mannheimer Sicht bedauerlich ist: In der Stadt, in der sie aufgewachsen ist, ist Westermann nur noch selten. Familientreffen mit ihren Schwestern finden meistens im Odenwald statt. Aber wenn sie nochmal einen Tag in Mannheim hätte, wie würde sie ihn verbringen? "Ich würde alte Plätze abklappern, durch den Lindenhof, nach Neckarau und an den Rhein gehen." Heute ist dazu keine Zeit mehr. Nach der Lesung fährt sie zurück nach Köln. Auf das erste Kölsch freut sie sich schon. Dann vielleicht ein anderes Mal?