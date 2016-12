Mehr Raum für Experimente

Von unserem Redaktionsmitglied

Simone Jakob

Heidelberg. Namensgeber Robert Wilhelm Bunsen wäre sicher hoch erfreut, wenn er den neuen Fachbereich für die Naturwissenschaften am Neuenheimer Bunsen-Gymnasium sehen könnte. Für acht Millionen Euro hat die Stadt einen viergeschossigen Anbau geschaffen, der auf über 2000 Quadratmetern Platz für Biologie-, Chemie- und Physik-Fachräume bietet. Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Neubau nun eingeweiht worden.

"Mit der Modernisierung ist es uns gelungen, Neu und Alt so zu verbinden, dass über galerieartige Stege völlig neue Raumbezüge entstanden sind. Insgesamt gewinnt unser Schulhaus an Weite und Helligkeit", freut sich Schulleiter Volker Nürk. Notwendig war die Erweiterung unter anderem durch die Einführung des Ganztageskonzepts geworden, das laut Nürk fast die Hälfte aller Bunsenschüler nutzt. Mit den neuen Fachklassen stehe nun ausreichend Raum zur Verfügung. Die Schüler Johanna Klessen, Schaja Farahani, Lina Lorenzen und Clemens Freigang freuen sich darüber, dass der Anbau nun reichlich Raum für Experimente bietet und dass im Chemie-Bereich - wo das sogenannte Stehpraktikum absolviert wird - jeder Arbeitsplatz einen eigenen Monitor und Rechner für die Aufnahme und Auswertung von Messwerten hat.

Das Schulgebäude in der Neuenheimer Humboldtstraße stammt aus den 50er Jahren und ist angelehnt an die Bauweise eines italienischen Palastbaus. "Traditionell bilden die Naturwissenschaften den Schwerpunkt im Angebot der Schule, deshalb bestand gerade in diesem Bereich zusätzlicher Raum- und Erneuerungsbedarf", berichtet Baudezernent Jürgen Odszuck. Deshalb gab der Gemeinderat im Oktober 2013 grünes Licht für die Baumaßnahme, der erste Spatenstich wurde im August 2014 gesetzt. Durch die Erweiterung sei das "Bunsen" nun für die Zukunft bestens aufgestellt. "In der Chemie entsprechen Bauweise und Ausstattung universitären Standards. Wir haben hier eine Verbesserung auf hohem Niveau erreicht", sagt Odszuck. Mit vertikalen Lichtbändern, Holzvertäfelungen und gläsernen Elementen erleichterten die neuen Räumlichkeiten zudem das interdisziplinäre Arbeiten, dem sich schon Robert Wilhelm Bunsen verschrieben hatte. "Von der Berliner Straße aus gesehen bereichert der Erweiterungsbau durch seine Fassadengestaltung das Erscheinungsbild der gesamten Schule", so der Baudezernent.

Investition in die Zukunft

"Diese Erweiterung steht beispielhaft für unser Engagement für ein hervorragendes Schulangebot in Heidelberg. Mit jeder Modernisierung investieren wir auch in die Zukunft unserer Kinder. Hier wird das Fundament für den Bildungserfolg unserer Kinder gelegt", betont Oberbürgermeister Eckart Würzner. So habe die Stadt von 2007 bis heute 190 Millionen Euro in die Schulmodernisierung investiert. "Jeder Cent in die Bildung ist gut investiert", ist der Stadtchef überzeugt.