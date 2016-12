Metermaß statt Wabenzählen

Rhein-Neckar. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) fährt neue Wege im Tarifsystem: Ab Januar und Februar gibt es - als Ersatz für das Ende November von der Bahn eingestellte "Touch and Travel" - zwei Handy-Applikationen ("Apps"), bei denen der Fahrpreis nach der Luftlinien-Distanz zwischen Ein- und Ausstieg berechnet wird. Erfahrungen hat man damit zwei Jahre lang in einem Pilotprojekt in Heidelberg gemacht. Je nach Strecke wird das Ticket dabei sogar günstiger als beim herkömmlichen Einzelfahrschein.

Erfunden habe man die "Luftlinien-Berechnung" zwar nicht, räumte Volkhard Malik, Geschäftsführer der VRN GmbH, bei der Sitzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) im Mannheimer Stadthaus ein. In Tirol entdeckten die Verkehrsexperten dieses System - sie übernehmen damit bundesweit eine Pionierrolle.

"eTarif" wird ab Januar verfügbar sein, "ticket2go" ab Februar 2017. Die Apps kann man im App Store von Apple und Google (iOS und Android) herunterladen. Der Nutzer registriert sich einmalig beim VRN. Bevor er in Bus und Bahn steigt, meldet er sich über die App an, nach dem Ausstieg ab. Das Programm berechnet die Länge der Luftlinie zwischen den beiden Punkten und dann den Fahrpreis: Zum Grundpreis von 1,20 Euro kommen pro Kilometer 20 Cent. Besitzt man eine Bahncard, reduziert sich der Preis um 25 Prozent. Nutzer des - vorübergehend gerade pausierenden - "eTarifs" wissen, dass sich Geld sparen lässt mit dem Luftlinientarif - nicht nur, wenn man "ums Eck" fährt. Auch die Deckelung des Maximalbetrags im "eTarif" auf zwölf Euro am Tag beziehungsweise 90 Euro im Monat kann sich auszahlen. Zum Vergleich: Die Tageskarte der Preisstufe 5 kostet im Einzelverkauf 12,20 Euro, die der Preisstufe 6 sogar 17,90 Euro. Dafür fährt man zum Beispiel von Mannheim nach Kaiserslautern - mit dem Ticket auf dem Handy dann unbegrenzt oft für zwölf Euro. So soll ein Anreiz geschaffen werden, damit sich Fahrgäste die Mühe machen, die App zu nutzen. Wie berichtet hatte die DB Vertrieb, eine Tochter der Deutschen Bahn, die "Touch and Travel"-Verträge mit dem VRN gekündigt und das System bundesweit eingestellt. Seither wurde fieberhaft an einem Nachfolgemodell gearbeitet.

Preiserhöhung zum 1. Januar 2017 Im neuen Jahr hebt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Preise an - um durchschnittlich 2,1 Prozent. Der Preisanstieg betrifft sowohl Einzeltickets, als auch Wochen-, Monats- oder Jahreskarten. Einzelfahrscheine und Bahncard-Tickets werden teurer in der Preisstufe 1 sowie ab der Preistufe 5. Das Einzelticket der Preisstufe 1 (bislang zwei Euro) kosten künftig 2,10 Euro; das Bahncard-Ticket dieser Kategorie kostet statt 1,50 dann 1,60 Euro. Das Einzelticket in den Großwaben Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen bleibt unverändert bei 2,50 Euro, das entsprechende Bahncard-Ticket bei 1,90 Euro. Die "Karte ab 60" wird pro Monat 1,30 Euro teurer und kostet dann 42,10 Euro im Abonnement (jährlich 505,20 Euro). Der Preis für das "Job-Ticket I" erhöht sich um 1,10 Euro monatlich, für das "Job-Ticket II" um 1,40 Euro. Fünf Euro mehr muss ab August 2017 für das "Semester-Ticket" investiert werden. Sechs Monate schlagen dann mit 165 Euro zu Buche.

Nun sind es sogar zwei geworden: "eTicket" ist eine Entwicklung des VRN und soll den Verbund unabhängig machen, während "ticket2go" der technische Nachfolger von "Touch and Travel" ist und in Kooperation mit acht weiteren baden-württembergischen Verkehrsverbünden entstand: Karlsruher Verkehrsverbund, Tarifverbund Ortenau, Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis, Regio-Verband Lörrach, der Heidenheimer und Waldshuter Tarifverbund, Verkehrsgemeinschaft Landkreis Freudenstadt und Filsland Mobilitätsverbund Landkreis Göppingen. Nicht nur in Bussen und Bahnen dieser Anbieter gilt "ticket2go" ab Februar, sondern auch in den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg. Endet die Fahrt mit diesen Zügen in einem Verbund, der noch nicht dabei ist, ist das auch kein Problem. Profitieren können davon zum Beispiel Fahrgäste von Mannheim oder Heidelberg nach Stuttgart, die sich über das Handy an- und abmelden können. "Wir wollen mit dem Ticket zum Luftlinientarif mittels Smartphone weitere Gäste erreichen und eine einfache und preisgünstige Möglichkeit bieten, auf Bus und Bahn umzusteigen", erklärt Rüdiger Schmidt, Geschäftsführer der Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar (URN).

Hoher Grad an Vertrauen

Auch ZRN-Vorsitzender Christian Specht betont, wie wichtig es sei, solche innovativen Tarife und Systeme anzubieten - Stichwort "Mobilitätsverbund". Das Radleihsystem "VRNnextbike" entwickle sich rasant. "Wir müssen die Verkehrsdaten der Nutzer bei uns belassen und sie nicht eines Tages bei ,google Deutschland' abrufen müssen", betonte Specht, Mannheims Erster Bürgermeister. Als Unternehmen der Öffentlichen Hand genieße man einen hohen Grad an Vertrauen.