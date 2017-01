Walldorf. Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Samstagabend in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis), bei dem sich ein 17-Jähriger und vier weitere Personen mit dem Auto überschlagen haben. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren die Jugendlichen gegen 23.30 Uhr auf dem Heimweg von einer Feier, als das Fahrzeug im Kreuzungsbereich "Zu den Schrebergärten" und Nusslocher Straße aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Während die vier Mitfahrer mit dem Schrecken davonkamen, verletzte sich der 17-jährige Fahranfänger leicht an der Hand.

Fahrer alkoholisiert

Die Prüfbescheinigung des Fahrers, die zum begleiteten Fahren ab 17 berechtigt, wurde beschlagnahmt. Da sich keine eingetragene Begleitperson im Auto befand und weil der Jugendliche zudem alkoholisiert war - ein Test ergab 1,1 Promille -, erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren. Seine Fahrerlaubnis wird überprüft. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. Den Toyota hatte sich der Fahranfänger übrigens von seinem Vater geliehen. jei