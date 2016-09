Mitglieder teilen sich die Ernte

Die Idee einer solidarischen Landwirtschaft entstand in den 1960er Jahren in Japan und in den USA.

In Deutschland gründeten sich die ersten Initiativen in den 1990er Jahren, mittlerweile gibt es mehr als 100 Initiativen.

In der Region gibt es weitere Höfe wie den Akazienhof in Neustadt an der Weinstraße oder die Solawi Mannheim/Ludwigshafen in Schifferstadt.

Biolandbauer Markus Schmutz hat Agrarwirtschaft studiert und sich danach auf Biolandwirtschaft spezialisiert. Vor dem Studium hatte er bereits eine Lehre auf einem Biolandbetrieb absolviert.

Der Markushof verfügt über knapp 50 Hektar Land, davon sind 38 Hektar Ackerfläche.

Die Solidarhofgruppe Rhein-Neckar ist Mitglied im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft.

Infos: www.solawi-rhein-neckar.org oder unter www.solidarische-landwirtschaft.org sowie im Buch: "Sich die Ernte teilen - Einführung in die Solidarische Landwirtschaft".