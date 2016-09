Mordopfer aus der Römerzeit?

Rhein-Neckar. Kann man einen Mord aus der Römerzeit aufklären? Seit Ulrich Himmelmann und sein Team ein etwa 1500 bis 2000 Jahre altes Skelett mit gebrochenen Schienbeinen und abgetrenntem Oberkörper bei Ausgrabungen im nordpfälzischen Eisenberg gefunden haben, stellt sich der Leiter der Direktion Landesarchäologie in Speyer diese Frage. "Möglicherweise ist der Mann ermordet und in der Siedlung versteckt worden", verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dafür sprechen laut Himmelmann einige Indizien: "Der Mann war grober Gewalt ausgesetzt. Man hat ihm den Oberkörper horizontal abgetrennt, und zwar als noch Fleisch an den Knochen war. Wenn man ein Skelett in zwei Teile hackt, kommen die Knochen durcheinander und das war hier nicht der Fall." Tatsächlich haben die Wissenschaftler den Oberkörper im rechten Winkel zum Rest des Mannes liegend entdeckt. "Seine beiden Schienbeine sind mit brutaler Gewalt unterhalb der Kniescheibe gebrochen und im spitzen Winkel nach hinten gedreht worden", führt der Archäologe den nächsten Beweis an, der die Mordthese untermauert.

Nie in Siedlungen bestattet

Spätantike Gräber in Speyer entdeckt In Speyer haben Archäologen ebenfalls spannende Entdeckungen gemacht - wenn auch ohne kriminalistischen Hintergrund. So ist am südlichen Rand des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses, angrenzend an die Paul-Egell-Straße, ein spätantikes Gräberfeld freigelegt worden. "Das Areal ist für mehrere Projekte vorgesehen", berichtet Geschäftsführer Werner Vogelsang. So sollen auf dem Gelände ein Wohnheim für rund 70 Schüler aus Gesundheits- und Pflegeberufen sowie eine Gesundheitsmeile entstehen. Beschlossen sei zudem, dass die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes auf das Gelände verlegt wird. Die Finanzierung müsse aber noch geklärt werden. "Wenn man in Speyer ein Loch gräbt, stößt man immer auf antike Knochen", sagt Vogelsang mit einem Augenzwinkern. Deshalb müsse man sich bei Bauvorhaben mit der Direktion für Landesarchäologie in Verbindung setzen. "Das ist Teil der Genehmigung." Allerdings sei es dennoch erstaunlich gewesen, dass man gleich einen ganzen römischen Friedhof ausgegraben habe. Für Ulrich Himmelmann, Leiter der Direktion Landesarchäologie, kommt die Entdeckung nicht so überraschend: "Das Gelände liegt entlang einer Ausfallstraße aus der römischen Siedlung, und die Römer haben ihre Toten aus hygienischen Gründen immer außerhalb ihrer Siedlungen bestattet." sin Römerpark „Vicus Eisenberg“ Eisenberg wurde in frührömischer Zeit errichtet, und zwar nördlich und südlich des Eisbaches auf einer Fläche von 4,6 Hektar. Grund für die Wahl des Standortes waren außer der logistischen Lage (Fernstraße Worms-Metz) die Eisenerzvorkommen, Klebsand und der Ton. Das Landesamt für Denkmalpflege in Speyer gräbt seit 1992 dort und hat 17 Häuser freigelegt. An den aktuellen Grabungen ist auch die Universität Heidelberg beteiligt.

Ein weiterer Hinweis sei der Fundort: "Wir haben im Innenhof einer Kleinfestung aus dem Jahr 370 nach Christus gegraben, die Teil eines Festungsrings war. Da findet man alles, Tonscherben, Müll, aber keine Leichen. Die Römer haben Tote nie in Siedlungen bestattet. Das war aus hygienischen Gründen per Gesetz verboten und daran haben sich die Menschen auch gehalten", erklärt Himmelmann, warum er überzeugt ist, dass es beim Tod des Mannes "nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann". Seit Anfang der 90-er Jahre grabe die Landesarchäologie Rheinland-Pfalz in Eisenberg, "ein Skelett haben wir noch nie gefunden". Man wisse genau, wo die römischen Gräberfelder liegen und zwar deutlich außerhalb der Siedlung. "Dort graben wir auch nicht." Wäre der Mann einem Unfall zum Opfer gefallen, hätten ihn die Römer außerhalb der Festung bestattet.

So fügt sich laut Himmelmann das nächste Puzzleteil ins Mordopfer-Bild: " Wir sind auf größere Steinbrocken gestoßen, haben sie vorsichtig beiseite geräumt und da schauten plötzlich die Knochen eines menschlichen Beins heraus." Irgendjemand müsse den Mann also unter den Felsen versteckt haben. Dazwischen haben die Forscher übrigens auch den entscheidenden Hinweis auf seine Herkunft entdeckt: "Es lagen römische Ziegelscherben unter den Steinen, die man gut datieren kann."

Knochen werden untersucht

"Wir Archäologen arbeiten so ähnlich wie die Kriminaltechniker der Polizei. Deshalb haben wir das Skelett ganz vorsichtig ausgegraben, in Kisten verpackt und nach Speyer in die Direktion gebracht", berichtet er. Nun sollen forensische Anthropologen die Knochen medizinisch untersuchen. "Ich bin sehr gespannt, was sie herausfinden. Vielleicht können sie uns sagen, ob der arme Mann mit einem Beil zerteilt worden ist. Möglicherweise gibt es an den Knochen auch Traumata, die man mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann", so der Wissenschaftler, der in etwa zwei Monaten mit Ergebnissen rechnet.