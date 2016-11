Motivationstrainer an der Hand

Der stete Blick auf das Fitnessarmband hat Michael Arnold (Mitte) zu mehr Bewegung im Alltag motiviert. Martina Gabrian (l.) und Carl-Philipp Jansen (r.) leiten die Studie "ActiveAge" am Institut für Psychologische Alternsforschung. © Rothe

"Es ist oft vorgekommen, dass ich abends noch mal raus musste, weil meine 10 000 Schritte noch nicht voll waren": Ein schmales Kunststoffband mit Mini-Computer an seinem Handgelenk hat dafür gesorgt, dass Michael Arnold mehr Bewegung in den Alltag einbaut. "Mein schlechtes Gewissen", nennt der pensionierte Pädagoge das Fitness-Armband fast liebevoll. Der 65-Jährige nimmt an der "ActiveAge"-Studie der Universität Heidelberg teil. Die Abteilungen Psychologische Alternsforschung und Gesundheitspsychologie möchten erforschen, wie sehr solch ein Gerät den Probanden hilft, aktiver zu werden - und ob sie sich eventuell durch die verstärkte Bewegung jünger fühlen. Weitere Teilnehmer zwischen 60 und 70 Jahren, die maximal fünf Jahre im Ruhestand sind, können sich melden.

"Noch vor kurzem habe ich solche Armbänder belächelt", gibt Arnold zu. Doch dann las seine Frau in der Zeitung von der Studie, und dass noch Probanden gesucht werden. Und so kam der Rentner aus Leimen zum ersten von fünf Terminen zu den Studienleitern Carl-Philipp Jansen und Martina Gabrian in die ehemalige Augenklinik.

Neue Struktur im Ruhestand

„ActiveAge“-Studie Die "ActiveAge"-Studie der Universität Heidelberg ist in der Abteilung für Psychologische Alternsforschung angesiedelt. Das Forschungsprojekt kümmert sich um die Steigerung von körperlicher Aktivität im Ruhestand. Dabei kommen sogenannte Fitness-Armbänder zum Einsatz. Sie halten die Zahl der gelaufenen Schritte und die Länge körperlicher Aktivität fest. Bislang beteiligen sich 50 Männer und Frauen an der Studie. Die Teilnahme erstreckt sich über fünf Wochen. Drei Wochen davon tragen die Teilnehmer die Armbänder. Fünf Gesprächstermine in der Bergheimer Straße 20 sind Pflicht. Außerdem soll jeden Abend ein Tagebuch geführt werden. Infos und Anmeldung bei Carl-Philipp Jansen unter 06221/54 81 44.

Der Eintritt in den Ruhestand hat seine Tücken, diese Erfahrung bestätigt Arnold: "Die Struktur fehlt plötzlich - und man muss sich erst eine neue erarbeiten." Trotz aller Hobbys könne man da schnell zur Couch-Potatoe (Sofa-Kartoffel) werden, mutmaßt der Senior. In der ersten von fünf Testwochen sollte er zunächst die gewohnte Lebensweise weiterführen, ab der zweiten Woche wurden die Bewegungseinheiten moderat gesteigert. Dann gab es zwei Wochen ohne Fitnessarmband - und in der letzten Woche kam noch einmal den "Motivationstrainer am Handgelenk" zum Einsatz.

Jeden Abend notierte der Teilnehmer Daten - etwa eine Einschätzung, wie alt er sich an diesem Tag fühlt. " 55", betont Arnold - das habe sich in den fünf Wochen auch nicht geändert. Das Ziel, täglich 10 000 Schritte zu laufen, entspricht der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dazu gibt es die Auflage, sich über die Woche verteilt 2,5 Stunden moderat anzustrengen - damit die Schrittzahl nicht "abgebummelt" wird, erklärt Jansen. Diese beiden Aktivitäten werden von den Wissenschaftlern ausgelesen. Weitere Angaben wie Schlaf- und Wachrhythmus oder Herzfrequenz zeichnet das Gerät zwar ebenfalls auf, die Daten werden aber nicht benötigt. Finanziert wird die Studie aus der Exzellenz-Initiative und dem Frontier-Fonds.

Wer sich bis 9. Dezember bewirbt, kann noch vor Weihnachten nach einem kurzen Telefoninterview mit dem Programm starten. Dann wird eine Pause bis ins neue Jahr gemacht. "Die Feiertage mit den Familienverpflichtungen machen es eher schwer, den Bewegungsanforderungen gerecht zu werden", schätzt Studienleiter Jansen. Dafür wäre der Jahresanfang 2017 vielleicht ein günstiger Moment, um gute Vorsätze umzusetzen. Was zu mehr Bewegung motiviert, sei bislang mehr bei jüngeren Menschen erforscht, erklärt Gabrian, die Idee zu der Untersuchung. Doch während bei Menschen im Berufsleben der "gesunde" Aspekt und die Zeit große Bedeutung hat, lassen erste Beobachtungen den Schluss zu, dass ältere Menschen den sozialen Aspekt an Aktivitäten schätzen - was vielleicht die Beliebtheit von Senioren-Wandergruppen erklärt. Im Juni soll die neue Studie ausgewertet sein.

An der Seite des Leimeners Arnold marschierte die Frau von Anfang an mit. "Sie hatte selbst kein Armband an, aber unsere Strecken waren ja dieselben", beschreibt der 65-Jährige den "Mitläufer-Effekt". Das Paar dreht weiter Extra-Runden: Seine Frau ist demnächst ebenfalls Teilnehmerin. "Da muss ich natürlich wieder mit ihr die Schritte absolvieren." Und zum Fest, erzählt der "Renn-Rentner", möchten sich beide gegenseitig ein Fitness-Armband unter den Weihnachtsbaum legen.