Mountainbiker als Botschafter

Heidelberg. . Eimerweise Amphibien, die aus den Ablaufrinnen einer Leichtathletikanlage befreit werden, ein Mountainbike-Club als Kooperationspartner des städtischen Umweltbildungsprogramms und junge Rugby-Spieler, die Patenschaften für Zootiere übernehmen - die Preisträger des Umwelt- und Nachhaltigkeitspreises 2016 haben die Jury mit Eigeninitiative und Fantasie überzeugt. Oberbürgermeister Eckart Würzner zeichnete zwölf Sportvereine jetzt im alten Ratssaal für ihr Engagement aus. Der Umweltpreis der Stadt wird alle zwei Jahre vergeben, dieses Mal stand der Sport im Mittelpunkt. "Wir haben 130 Sportvereine in unserer Stadt und sie sind der ideale Multiplikator, um Umwelt- und Klimaschutzanliegen zu transportieren", erklärt Würzner die Schwerpunktsetzung.

Das sehen die Preisträger genauso: "Wir haben unsere Mountainbike-Downhill-Strecke im Stadtwald aus natürlichen Hindernissen wie Baumstämmen selbst gebaut und betreiben sie seit 2012 in Eigenregie", berichtet Philipp Englert vom Verein "HD Freeride" - einer der beiden Preisträger der Kategorie "umgesetzte Projekte", die sich über jeweils 1000 Euro freuen können. Im stark frequentierten stadtnahen Erholungswald waren die rasanten Waldradler einst nicht gut angesehen, weil es Konflikte mit Wanderern gab. Seit die Strecke in Betrieb ist, gehöre dies der Vergangenheit an. "Wir organisieren Workshops, Schnuppertage, beteiligen uns am Waldputztag und sind Partner beim Umweltschutzprogramm der Stadt", zählt Englert auf. Rund 300 Mitglieder zähle "Freeride" und fast alle packten mit an, wenn es um das Instandhalten der Strecke gehe.

Jede Menge engagierte Mitglieder kann auch der zweite Preisträger vorweisen: die Vereine des Sportzentrums Ost - LAV Ziegelhausen, TSG 1882 Schlierbach, DJK /FC Ziegelhausen-Peterstal und TV 1888 Schlierbach. Sie erhalten für ihr Projekt "Wie man sich bettet, so liegt man" ebenfalls 1000 Euro. In rund 250 Arbeitsstunden haben die vier Vereine ihre Anlage auf Vordermann gebracht. "Wir haben ein neues Rasenspielfeld, Laufbahnen, eine Kugelstoßanlage, zwei Volleyball- und ein Basketballfeld bekommen und deshalb wollten wir das Drumherum auch schön gestalten", berichtet Bernd Stadler, einer der Projektleiter bei der Preisverleihung. Beim Saubermachen der alten Ablaufrinnen entdeckten die Sportler "eimerweise Frösche, Lurche und Salamander", die in dem Abwassersystem gefangen waren. "Wir haben sie befreit und in einen neu angelegten Teich umgesiedelt", so Stadler.

Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis Die Stadt Heidelberg vergibt den mit insgesamt 5000 Euro dotierten Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis seit 1991 alle zwei Jahre. Mit der Auszeichnung sollen vorbildliche Initiativen und Maßnahmen gewürdigt werden, die sich auf den lokalen Umweltschutz beziehen. Neben den sechs Hauptpreisträgern haben fünf weitere Sportvereine einen Anerkennungspreis von 100 Euro erhalten. Die TSG Rohrbach punktete mit dem Projekt "Ressourcen sparen und schützen ist trendy". Der Tennisclub begrünte sein Dach und setzt auf LED-Beleuchtung. Der Wassersportclub betreibt Frühjahrsputz mit dem Drachenboot, die TSG 78 will einen Naturlehrpfad anlegen und der HSC plant ein neues Müllkonzept.

Mit Biotopen kennen sich die Kurpfälzer Gleitschirmflieger aus, die in der Kategorie "Projektideen" ausgezeichnet wurden. Die Flieger pflegen seit 2003 die Startfläche neben der Bergbahn auf dem Königstuhl und wollen nun die Biodiversität auf der Wiese verbessern.

Die sieben- bis zwölf Jahre alten Rugby-Spieler des Sport Club Neuenheim können sich ebenfalls über einen 600-Euro-Preis freuen. Sie übernehmen Patenschaften für artgeschützte Tiere im Zoo, der direkt neben dem Trainingsgelände liegt.

Punkte für Fahrgemeinschaften

Der TSV Handschuhsheim 1886 setzt mit seinem Sportklamotten-Tauschregal Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Entwickelt hat sich die Idee laut Vorsitzendem Manfred Schüttler aus der Fundklamotten-Kiste. Künftig soll jeder seine abgelegte Trainingskleidung in die Kiste hineintun und sich im Gegenzug benötigte Stücke herausnehmen. Einen Mobilitätspass für junge Fußballspieler will der Anatomie-Sport-Club Neuenheim einführen, damit die Zahl der Elterntaxis zum Training reduziert wird. "Wer mit dem Fahrrad kommt oder Fahrgemeinschaften bildet, bekommt Punkte", erklärt Vorstand Werner Rupp das Prinzip. Rund 350 Kinder und Jugendliche kicken derzeit bei dem Club im Neuenheimer Feld. "Die wollen wir für umweltfreundliche Mobilität begeistern", betont Rupp.

Den OB freut's: "Wenn Heidelberg bis 2050 CO2-neutral sein will, müssen alle mitmachen."