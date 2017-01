Nächste Runde um Klosterhof

Wie geht's weiter auf dem Klosterhof des Stift Neuburg? Beide Parteien sind am Freitag aktiv geworden. © Rothe

Heidelberg. Das Stift Neuburg bereitet die Übernahme des Klosterhofs vor. Gestern legte die Benediktinerabtei unter der Überschrift "Was zu sagen ist" eine sechsseitige Erklärung vor, wie sie Landwirtschaft und Klostergastronomie weiter betreiben will. Ebenfalls gestern haben die Betreiber des Klosterhofs, Hartmut Jäger und Zeljko Dadic eine so genannte Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) eingereicht. Dies bestätigte Hartmut Jäger auf Nachfrage. Damit verhindert die Klosterhof GmbH, dass das Urteil des Oberlandesgerichts vollstreckbar wird und die Betreiber den Klosterhof verlassen müssen. Jäger und Dadic wollen den Pachtvertrag erfüllen und bis 2027 weiterarbeiten.

Die Mönche hatten - wie berichtet - der Klosterhof GmbH den Pachtvertrag vorzeitig gekündigt. Sowohl das Amtsgericht als auch das Oberlandesgericht in Karlsruhe sahen die Kündigung zum 31. Dezember 2016 als rechtens an. Grund ist ein Formfehler: Der Vertrag weist die verpachteten Flächen nicht detailliert aus.

"Wir gehen davon aus, dass wir zwischen Mitte und Ende des Jahres über die Räumlichkeiten verfügen können", schätzt Mathias Braun, Sprecher der Abtei. Ob dieser Zeitplan jedoch eingehalten werden könne, hänge ganz von der Entscheidung des Bundesgerichtshofs ab. Gibt der BGH der Beschwerde statt, wird in letzter Instanz weiter gestritten - mit ungewissem Ausgang. Lehnt er sie ab, haben Jäger und Dadic endgültig verloren und müssen den Klosterhof räumen.

Zukunftsprogramm der Abtei Die Mönche haben gestern nicht nur die Pläne für Gastronomie und Landwirtschaft vorlegt. Vielmehr präsentieren sie ein grundsätzliches und umfassendes Konzept, wie die Zukunft der Benediktinerabtei gesichert werden soll. Das Stift will sich "zu einem Zentrum für Wissenschaft und Kunst" entwickeln. Mitglieder des Konvents sollen wissenschaftlich arbeiten können. Das Kloster will sich zum Forum des Dialogs zwischen Kunst, Kultur und Kirche entwickeln und Kurse zur Glaubensvertiefung anbieten. Mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach wurde eine betriebswirtschaftliche Seminarreihe konzipiert. Diese soll benediktinische Traditionen mit aktuellen Unternehmensführungen verbinden. Abt Winfried Schwab gehört seit vier Wochen dem Ethikrat des Uniklinikums Heidelberg an. Dies soll Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Wirtschaft und Medien ermöglichen.

"Höchste ökologische Maßstäbe"

Unterdessen plant das Kloster bereits den Betrieb von Gastronomie, Landwirtschaft, Hofladen und Weihnachtsmärkten "nach höchsten ökologischen wie auch qualitativen Maßstäben", wie es in dem Papier heißt. Die Vorbereitungen für einen grundsätzlichen Neuanfang seien getroffen. Je nach Zustand der Gebäude rechnet die Abtei allerdings damit, mehrere Wochen wegen Renovierungsarbeiten schließen zu müssen.

Die Küche soll in der Startphase Klaus Walter (Schlosshotel Lerbach, Tantris München, Deidesheimer Hof, Binshof Speyer, Hotel Giardino, Ascona) verantworten. Ihm zur Seite stellt die Abtei Noureddine Chamkhi (Lindbergh Mannheim, Rossini Heidelberg). Den Biergarten soll Franz Hammer aufbauen, früherer Betreiber des Speyerer Gasthauses "Alter Hammer". Julia Zell werde die Betriebsführung des Restaurants übernehmen. Sie hat das Geschäft im BASF-Hotel Rene Bohn in Ludwigshafen gelernt und ist studierte Betriebswirtschaftlerin. Sie wird laut Mathias Braun wohl ab Mitte März einen Vertrag bekommen.

Die Landwirtschaft wollen die Mönche auf Fleischrinder alter Rassen umstellen, dazu Ziegen und Schafe zur Käse-Herstellung. Verantwortlich sein wird dafür die ehemalige Bioland-Bäuerin Claudia Rhein. Der derzeitige Stall für die Kühe und die Unterbringung der anderen "Streicheltiere" entspreche nicht der artgerechten Tierhaltung, kritisieren die Mönche. Mittelfristig planen sie einen modernen Stall mit dem Konzept einer "gläsernen Schlachtung", entsprechend dem benediktinischen Bildungsauftrag. Die Meinungsbildung über verantwortungsbewussten Fleischkonsum sei das Ziel, begleitet von einem pädagogischen Programm in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. Die Klostergemeinschaft wird die Fischteiche unter der Leitung von Ralf Schöndorf wieder traditionell bewirtschaften.

Der Klosterladen wird renoviert, ins Sortiment kommen auch kirchliche Artikel und Lebensmittel, die in anderen Klöstern hergestellt werden. Der Weihnachtsmarkt "Stift Neuburg" werde auch in Zukunft in bekannter Weise ausgerichtet, verspricht die Abtei. Unverändert bleibt die Brauerei des Klosterhofs erhalten - inklusive aller bestehenden Angebote.