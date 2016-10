Nachts Autobahn beleuchtet

In drei Stadtteilen hat "Neckarorte - Stadt an den Fluss" bereits stattgefunden, am Wochenende folgt das Finale in Wieblingen: Los geht es am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Wieblinger Kerweplatz am Altneckar. Mitglieder der Architektenkammergruppe Heidelberg und der Stadt Heidelberg begrüßen die Gäste und stellen das Projekt vor. Um 18 Uhr zeigt das Ensemble Tunverwandte seine Performance "Kunst am Neckar". Die Videoinstallation "Im Fluss" von Nils Herbstrieth ist auf dem Raumfänger zu sehen.

Ideensammlung auf Kerweplatz

Weiter geht es am Samstag ab 11 Uhr mit einer Ideensammlung, um 11.15 Uhr stellt die Projektgruppe Wieblingen das Tagesprogramm vor. Der erste Spaziergang flussabwärts startet um 11.30 Uhr und führt zur Autobahnbrücke und zurück. Um 13.30 Uhr gibt es einen Mittagsimbiss auf dem Kerweplatz, bevor um 14.30 Uhr der zweite Spaziergang startet. Diesmal geht es flussaufwärts zur Alten Mühle und zur SRH Hochschule. An der Alten Mühle angekommen, haben die Heidelberger die Gelegenheit, das Denkmal zu besichtigen und einer Performance des Ensembles Tunverwandte zuzuschauen. Um 16 Uhr werden an der Station SRH am Rizal-Ufer Eindrücke gesammelt und es gibt eine Installation der Architektur-Masterstudenten der SRH.

Um 19 Uhr beginnt ein Vortrag mit Livemusik, bevor um 21 Uhr die Nachtwanderung zur Autobahnbrücke startet. Dort erwartet die Bürger die Lichtinstallation unter der A 5. Am Sonntag (ab 11 Uhr) werden auf dem Kerweplatz weitere Ideen diskutiert. miro