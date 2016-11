Natur und Kultur

Man spürt, mit welcher Leidenschaft er seiner Arbeit nachgeht. "Vor zehn Jahren wurde ich gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte", erzählt Norbert Hornig: "Damals zugesagt zu haben, das war die beste Entscheidung meines Berufslebens." Seither ist er als stellvertretender Leiter des Landschafts- und Forstamtes Heidelberg für die 13 Friedhöfe der Universitätsstadt verantwortlich. Und ohne die anderen gering schätzen zu wollen: Sein Lieblingsort ist der historische Bergfriedhof hoch über der Stadt.

Wer mit ihm dieses Areal auch nur auf einem Teil der insgesamt 23 Kilometer zählenden Wege durchstreift, der kann sofort nachvollziehen, warum: Das 15 Hektar große Gelände ist alles andere als Ort für einen düsteren Herbstspaziergang; es ist ein wahres Naturparadies mit eindrucksvollen Grabgestaltungen als kulturhistorischen Fixsternen.

Das liegt schon an seiner Lage. Als die Stadtväter in den 1840-er Jahren beschließen, Bestattungen nicht mehr nur den Kirchen überlassen, sondern einen eigenen, kommunalen Friedhof zu errichten, da wählen sie als Standort den Hang an der so-genannten Steige. Am Fuße eines Weinberges entsteht ein Gottesacker, der die Struktur der Terrassen aufnimmt und bis heute für einen einzigartigen Eindruck sorgt (auch wenn die Pflege durch diese Topographie nicht ganz einfach ist).

Eindrucksvolle Kapelle

"Die Verstorbenen sollen dadurch in Erinnerung bleiben, dass man ihre letzte Ruhestätte gerne besucht", lautet das Credo seines Planers Johann Metzger. Erreicht wird dies durch eine Anlage im damaligen romantischen Stil; doch indem dabei heimische und exotische Laub- und Nadelhölzer breiten Raum haben, ist diese Konzeption auch ökologisch wertvoll und damit hochmodern.

Am höchsten Punkt des Areals thront die Kapelle aus rotem Sandstein. Von hier aus kann der Betrachter einen herrlichen Blick ins Rheintal genießen - auch wenn angesichts der Anlässe, zu denen sie hier zusammenkommen, vielen der Sinn danach nicht stehen mag.

Eigentlich könnte der Friedhof mit Fertigstellung der Kapelle 1842 eröffnen. Doch dazu kommt es zunächst nicht. Zwei Jahre lang streiten die beiden Kirchen, für die eine solche Einrichtung naturgemäß einen Schwerpunkt ihres Wirkens dar-stellt, über einen Punkt: Welcher Konfession soll das Friedhofspersonal angehören?

Doch am 18. September 1844 ist es endlich soweit: Der "Neue Friedhof an der Steige", wie er heißt, wird seiner Bestimmung übergeben. Die erste Bestattung muss Friedhofswärter Kaspar Job ausgerechnet mit seinem gleichnamigen Sohn vornehmen: Als seine Frau am 19. Mai 1844 Zwillinge zur Welt bringt, stirbt einer der beiden noch am selben Tag. Sein Grab ist bis heute erhalten.

1876 erhält die aufstrebende Is-raelitische Gemeinde einen Teil des Areals als Jüdischen Friedhof, der das Dritte Reich überdauert und bis heute erhalten ist. 1892 entsteht ein eigenes Krematorium, nach Gotha in Thüringen das zweite in Deutschland, ebenfalls noch heute in Betrieb, mit modernster Emissionstechnik, versteht sich.

Schon bald ist der Platz erschöpft, muss sich der Gottesacker den Hang emporarbeiten, werden immer neue Terrassen belegt, bis der Weinberg verschwindet. Seit 1952 hat der Bergfriedhof seine heutige Ausdehnung, fünf Mal so groß wie zu Beginn. Neben der reizvollen Naturlandschaft sind es die Grabstätten bekannter Persönlichkeiten, die viele Besucher anziehen. Jede hat ihr Schicksal, spiegelt oft Heidelberger, ja sogar deutsche Geschichte. Touristenrummel will man hier aber nicht, so sind nur zwei Grabstätten ausgeschildert: die der 2006 verstorbenen Lyrikerin Hilde Domin und jene von Friedrich Ebert, dem Reichspräsidenten von 1919 bis 1925.

Grab des Reichspräsidenten

Auch von den Anfeindungen der Rechtsradikalen zermürbt, stirbt der Reichspräsident an den Folgen einer verschleppten Blinddarmentzündung kurz nach seinem 54. Geburtstag 1925. Am Tag nach der Trauerfeier in Berlin, an der über eine Million Menschen teilnehmen, werden die sterblichen Überreste in seine Geburtsstadt überführt und auf dem Bergfriedhof beigesetzt.