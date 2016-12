Neue Sperrzeiten: Klage gegen die Stadt?

Heidelberg. Die längeren Sperrzeiten für Kneipen und Bars in der Heidelberger Altstadt rücken immer näher. Jetzt hat auch der Haupt- und Finanzausschuss einer entsprechenden Verwaltungsvorlage zugestimmt. Der zufolge müssen Wirte ihre Gaststätten ab Januar 2017 unter der Woche um 1 Uhr und an Wochenenden um 3 Uhr schließen. Bisher gelten die Sperrzeiten wochentags um 3 Uhr und an Freitagen und Samstagen um 5 Uhr.

Bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses machte Oberbürgermeister Eckart Würzner noch einmal klar, dass es wegen der deutlichen Ergebnisse des Lärmgutachtens, das vor wenigen Wochen erstellt wurde, kaum Ermessensspielraum gebe. Die Messungen der Firma Genest und Partner hatten ergeben, dass insbesondere an Wochenenden der Lärmpegel enorm ansteigt (wir berichteten). "Dabei sollte man aber erwähnen, dass die Vorgaben in weiten Teilen eingehalten werden", sagte Würzner. "Es gibt aber bestimmte Hauptbelastungspunkte." Diese machten eine neue Verordnung unumgänglich.

Gemeinderat am 20. Dezember

Mit zehn Stimmen dafür bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen fiel die Entscheidung eindeutig zugunsten der Verwaltungsvorlage aus. Grüne, SPD und Bunte Linke stimmten für die längeren Sperrzeiten. Nur die CDU enthielt sich. Man wolle bis zur finalen Entscheidung im Gemeinderat am 20. Dezember eine Position erarbeiten, hieß es.

Bei den Altstadt-Wirten stößt die sich anbahnende Ausweitung der Sperrzeiten wenig überraschend auf Unverständnis. "Die Verordnung hätte auf unseren Betrieb gravierende Auswirkungen", sagte Hans-Dieter Stendel, Inhaber der Kult-Kneipe "Destille" in der Unteren Straße. Am Wochenende um 3 Uhr zu schließen, sei hinnehmbar. "Aber vor allem unter der Woche bedeutet die Änderung große Umsatzeinbußen", so Stendel. Der Gastronom rechnet mit einem Rückgang bis zu 30 Prozent.

Das Ausgehverhalten der jungen Leute habe sich verändert. "Viele gehen erst um 23 Uhr los", sagte er. "Wenn wir dann um 1 Uhr schon wieder schließen müssen, überlegen sich die Menschen sicher zweimal, ob sie überhaupt in die Altstadt kommen", befürchtet Stendel.

Nur vereinzelte Beschwerden

Heidelberg sei eben eine junge Stadt. "Wir haben hier 30 000 Studenten", sagte der Wirt. Die Beschwerden kämen hingegen nur von vereinzelten Anwohnern. "Und wo genau die wohnen, sagt uns niemand." Die Altstadt-Wirte wollen die neue Verordnung nicht wehrlos über sich ergehen lassen. "Wir werden uns mit einem Fachanwalt austauschen und erwägen eine Klage gegen die Stadt", kündigte Stendel an.

Und auch die Heidelberger Studenten wollen gegen die Sperrzeiten-Verordnung vorgehen. Unter dem Titel "Lebendige Altstadt für alle" hat der Studierendenrat eine Initiative gegründet, die sich für den Erhalt der bisherigen, den Vorgaben des Landes entsprechenden Sperrzeiten einsetzt. "Wir sind mit der geplanten Verordnung absolut nicht einverstanden", sagte Alexander Knabe, Kulturreferent des Studierendenrats, auf Anfrage des "MM".

"Das Thema beschäftigt die Studenten, die ja immerhin ein Viertel der Stadtbevölkerung ausmachen", so Knabe. Über die Art und Weise, wie die Debatte seit kurzem geführt werde, kann er nur den Kopf schütteln. "Plötzlich wird alles hektisch übers Knie gebrochen. Die Termine folgen dicht aufeinander. Und das alles ohne Einbeziehung der Studierendenschaft", ärgerte er sich. Der Studierendenrat wolle eine Petition veröffentlichen und einen offenen Brief an die Stadtverwaltung richten. Der Streit um die Öffnungszeiten geht also in die nächste Runde.