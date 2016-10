Neues „Haus der Ewigkeit“

Heidelberg hat einen neuen Jüdischen Friedhof. Er ist jetzt als Teil des Handschuhsheimer Friedhofs eingeweiht worden. Die eigenständige Anlage ist im Besitz der Jüdischen Kultusgemeinde Heidelberg.

"Für uns ist diese Eröffnung ein wichtiges und notwendiges Ereignis", so Heidelbergs Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin. Denn seit vielen Jahren hatte man nach einer Lösung gesucht. Mehr als die Hälfte der derzeit 474 Mitglieder sind älter als 70 Jahre. Auf dem 1876 eröffneten Jüdischen Friedhof auf dem Bergfriedhof, der bisher als Bestattungsstelle gedient hatte, sind die Kapazitäten jedoch nahezu ausgeschöpft, Neuflächen stehen nicht mehr zur Verfügung. "Wir mussten daher unbedingt einen neuen Friedhof eröffnen."

Erweiterung im Norden der Stadt

Heidelberger Friedhöfe Mit dem neuen Jüdischen Friedhof gibt es in Heidelberg 18 Friedhöfe, davon 15 in kommunaler Verwaltung. Der Friedhof Handschuhsheim ist mit 5869 Grabstellen der zweitgrößte Friedhof der Stadt. Neben vielen anderen bekannten Persönlichkeiten ruhen dort die Eltern der schwedischen Königin Silvia. Geplant wurde die Anlage vom Leimener Architekten Helmut Borst. Das Mannheimer Unternehmen Landschaftsbau J&T Offenloch hat gebaut. In Baden existieren derzeit rund 90 Jüdische Friedhöfe Der dritte Jüdische Friedhof Klingenteich liegt am Rande der Altstadt. Er wird nicht mehr für Bestattungen genutzt und ist auf Anmeldung zu besichtigen.

Mit der Stadt wurde das perfekte Areal gefunden: Der Friedhof in Handschuhsheim wurde wegen der Schließung des Neuenheimer Friedhofs 1962 erweitert. Als dieser 1997 jedoch wiedereröffnet wurde, blieb eine Überkapazität in Form einer bereits als Friedhof ausgewiesenen Fläche bestehen. Optimalen Voraussetzungen für die Neuanlage eines Jüdischen Friedhofes, denn das Areal wurde zuvor noch nie als Friedhofsfläche genutzt - eines der wichtigsten Kriterien. 2015 kaufte die Jüdische Kultusgemeinde das Gelände und erfüllte damit ein weiteres wichtiges Kriterium: Ein Jüdischer Friedhof muss immer im Besitz der jeweiligen Gemeinde sein. In knapp einjähriger Umbauzeit wurden die bereits gezogenen Wege befestigt, Wasser gelegt und die Einfassung gebaut.

"Während des Prozesses wurden wir von Bürgermeister Wolfgang Erichson immer mit Rat und Tat unterstützt", so Pawelczyk-Kissin. Für Erichson und die Stadt selbstverständlich: "Auch für uns ist dies ein freudiges Ereignis." Er bezeichnete den Friedhof und seine Lage als sichtbares Symbol dafür, dass jüdisches Leben in die Stadtgemeinschaft gehört. Die abgetrennte Anlage fügt sich gut in den Handschuhsheimer Friedhof ein. Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Gelände stehen rund 360 Grabstellen zur Verfügung. Wie auch auf dem Bergfriedhof werden Bestattungen vom Friedhofsamt durchgeführt. Üblich ist eine Erdbestattung, statt Blumen werden Steine auf das Grab gelegt. Moshe Flomenmann, Landesrabbiner der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden: "Während Blumen vergehen, symbolisieren Steine die Ewigkeit." Die Totenruhe gilt als dauerhaft, die Gräber werden nicht aufgelöst. Und: "Dies ist ein Ort von sozialer Gerechtigkeit und nicht des Wettbewerbs um den größten Blumenschmuck."

Alle Männer werden angehalten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Sehr wichtig ist, dass der Friedhof stets sauber gehalten wird. "Das schulden wir den Menschen, die dort begraben liegen." Dies garantiere Respekt und Würde auf dem letzten Weg. "Ein Friedhof", erklärte Flomenmann, "ist für uns heiliger als eine Synagoge und steht in der Bedeutung noch vor dem Ritualbad." Er gelte als Ort der Hoffnung auf Auferstehung und werde daher auch "Haus des Lebens" oder "Haus der Ewigkeit" genannt.

Auch Michael Hermann, Leiter des Bereichs Religionsangelegenheiten und Staatskirchenrecht beim Kultusministerium in Stuttgart, würdigte die gefundene Lösung. "Dass es sich hier um keine separate Anlage handelt, unterstreicht den Platz, den jüdisches Leben in dieser schönen Stadt hat." Im Hinblick auf die lange und leidvolle Geschichte der Gemeinde in Heidelberg bezeichnete er die Eröffnung des Friedhofs aber auch als Mahnung an ein friedvolles Zusammenleben. "Es ist ein gutes Kapitel, das heute hier beginnt." Formell eingeweiht wurde der neue Jüdische Friedhof Heidelberg mit einem Kreisgang der beiden Rabbiner über das Gelände.