Neues Zuhause für Uralt-Buckel

An den beige gefärbten Stellen sind drei Brustwirbel zusammengebacken: Folge einer Tuberkuloseerkrankung des Heidelberger Steinzeitmannes. © Rothe

Heidelberg. Auf den ersten Blick wirkt das neue Ausstellungsstück unspektakulär: An einem Kunststoffstab "ranken" sich poröse, graue Wirbelkörper zu einer etwa 50 Zentimeter langen Säule hoch. Doch archäologisch ist es eine Sensation. Stammt die Wirbelsäule doch aus dem Neolithikum und ist rund 1000 Jahre älter als der berühmte "Ötzi". Seit kurzem kann man den Fund im Tuberkulose-Museum im Rohrbacher Schlösschen bewundern. Denn das Skelett aus der Jungsteinzeit zeigt die sogenannten TB-Karies-Veränderungen an den Knochen, die auf eine Infektion mit Tuberkel-Bakterien zurückgehen.

Das Kurpfälzische Museum, dem die Wirbelsäule gehört, hat das unschätzbare Stück jetzt als Leihgabe dem kleinen medizinischen Museum anvertraut. Das Tuberkulose-Museum wurde 2011 im Obergeschoss des Schlösschens eingerichtet - es gehört zur Thoraxklinik. Integriert ist das Deutsche Tuberkulose-Archiv, das seit 20 Jahren besteht.

Fund im Neckarvorland

Tuberkulose Tuberkulose (kurz TBC, früher auch Schwindsucht oder die Motten) ist eine Tröpfchen-Infektionskrankheit, die am häufigsten vom Mycobacterium tuberculosis verursacht wird. Entdeckt wurde der Erreger 1882 von Robert Koch. Seit den 1960er Jahren gibt es Medikamente (Antibiotika) dagegen. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der Infizierten erkranken sofort. Meist ist eine Schwächung des Immunsystems durch Fehlernährung (Kriegszeit) oder eine Infektion mit zum Beispiel dem HI-Virus Ursache für den Ausbruch. Laut Weltgesundheitsorganisation waren 2013 weltweit 9 Millionen Menschen erkrankt, 85 Prozent in Afrika. 1,5 Millionen Menschen starben 2013 an Tuberkulose. Im Jahr 2015 wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Deutschland insgesamt 5865 Tuberkulosen registriert, was eine Häufigkeit von 7,3 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner entspricht.

Rund 6000 Jahre hatte das Skelett im Boden des Neckarvorlandes gelegen - ungefähr dort, wo heute das "Marriott"-Hotel steht. Zwischen 1901 und 1904 war unter der Führung des Archäologen Pfaff im sogenannten städtischen Grubenhof gegraben worden. Neben den sterblichen Überresten des jungen Mannes waren die Skelette zweier Kinder gefunden worden. Der Körper des Mannes war merkwürdig verdreht, der Oberkörper lag auf der Brust, während die Beine angewinkelt in Seitenlage ruhten. "Möglicherweise lag er so, weil er die Behinderung hatte", erklärt die Anthropologin und Präparatorin Carola Berszin aus Konstanz, die die Wirbelsäule im Auftrag des Kurpfälzischen Museums aufbereitete.

Ins Rollen gekommen ist die Geschichte, als Oswinde Bock-Hensley, Tuberkulose-Experten und viele Jahre im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises Expertin für Infektionsschutz, mit Museumsleiter Dr. Frieder Hepp einen Vortrag über "Tuberkulose in der Kunst" hielt. Die Leiterin der Abteilung Archäologie und Denkmalschutz, Renate Ludwig, zeigte der Ärztin die Wirbelsäule - und löste sofort Faszination aus. Zumal Bock-Hensley sich ehrenamtlich für das Tuberkulose-Museum engagiert und dort Führungen anbietet. Volker Schulz, Vorsitzender des Deutschen Tuberkulose-Archivs, war ebenfalls elektrisiert. "Die Verformung betrifft die Brustwirbel sechs bis vier", beschreibt er die Veränderung, die dem Steinzeitmann große Schmerzen bereitet haben muss. Die drei Wirbelkörper sind zusammengebacken - Folge einer Entzündung mit TB-Bakterien und Grund dafür, dass der auf 20 bis 25 Jahre alt geschätzte "Heidelberger Ötzi" ganz sicher einen Buckel gehabt haben muss.

In der Zeit, als das Skelett gefunden wurde, war jeder dritte Mensch mit TB infiziert - vorwiegend die Lunge, aber auch andere Organe und Knochen waren befallen. Eine Heilung war lange nicht in Sicht: Zwar hatte 1882 Robert Koch den Tuberkulose-Erreger entdeckt und fast gleichzeitig Wilhelm Conrad Röntgen mit seiner Entdeckung den Grundstein für die Diagnose der TB ermöglicht. Doch erst in den 1950er-Jahren standen Antibiotika als Heilung zur Verfügung.

1000 Jahre älter als "Ötzi"

Ein DNA-Test auf die Krankheit an den Wirbeln - das restliche Skelett ist irgendwann verschwunden - steht noch aus, ein erster Test war ohne Ergebnis geblieben. Modernere Verfahren, davon sind die Experten überzeugt, würden sicher den Nachweis erbringen. Zweifel an der "TB-Handschrift" gibt es aber nicht. Zu eindeutig seien die Verformungen.

Nach der Ausgrabung war das Skelett nach Berlin gebracht worden zur Untersuchung. "1919/1920 kam es zurück nach Heidelberg", berichtet Berszin. 1997 bis 2003 nahm der Heidelberger Wissenschaftler Martin Teschner umfangreiche Analysen vor - und bestätigte die "TB-Diagnose". Dass die Wirbelsäule im Tuberkulose-Museum und gleichzeitig in der Lungenfachklinik untergebracht ist, betrachtet Bock-Hensley als Glücksfall: Die Krankheit ist in den vergangenen Jahren wieder auf dem Vormarsch, mehrere Infektionen wurden bei Flüchtlingen bekannt. "Wir müssen Pflegekräfte und Ärzte wieder mehr über die Krankheit informieren", betont die Expertin. Und so bekommt der Mann aus der Jungsteinzeit posthum noch einmal eine wichtige Aufgabe.